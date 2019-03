Die Wellen schlagen hoch in der Diskussion um die Erweiterung des Gewerbegebiets Neufrach-Ost, Dort wird derzeit eine Fläche von weiteren vier Hektar erschlossen. Der Gemeinde stehen insgesamt zehn Hektar aus einem Ankauf im Jahr 2016 zur Verfügung. Die sechs weiteren liegen nach Angaben von Hubert Einholz, Vorsitzender des BLHV-Ortsverbandes Salem/Uhldingen-Mühlhofen, und dem Aktionsbündnis Grünzug in einer Schutzfläche.

Die Fortschreibung des Regionalplanes soll die verfügbare Fläche im Gewerbegebiet in Richtung Buggensegel um weitere 27,9 Hektar ermöglichen. Etliche Leserbriefe erreichten den SÜDKURIER (nebenstehend) sowie die Stellungnahme von zwei Kandidaten zur Gemeinderatswahl im Mai, Birgit Zauner von den Grünen und von CDU-Gemeinderat Peter Frick. Es geht um die Frage, in welchem Umfang landwirtschaftliche Flächen zu Gewerbeflächen umgenutzt werden sollten.

Öl ins Feuer hatte SPD-Gemeinderat Arnim Eglauer gegossen, als er dem „Aktionsbündnis Grünzug“ vorwarf, eine „ökologisch wertvolle Fläche“ zu verteidigen, die aber „tatsächlich intensiv landwirtschaftlich genutzt“ würde und „schädlings- und unkrautfrei gespritzt und auf maximalen Ertrag gedüngt“ sei. Und weiter: „Diese Nutzung ist nicht zu verurteilen, aber ökologisch sind diese Monokulturen mit ihren Begleiterscheinungen eine reine Katastrophe.“ Es hieße abzuwägen, „ob solche Flächen einem einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb nützen sollen oder einem Dutzend anderer Gewerbe und ihren Arbeitsplätzen“.

Unterzentrum positiv sehen

CDU-Gemeinderat Peter Frick kommentierte daraufhin in einer Stellungnahme, die Vor- und Nachteile einer Hochstufung von Salem zum Unterzentrum. Der Bedarf an Wohnraum und Gewerbefläche sei groß, sei „jedoch nicht künstlich geschürt, sondern hat sich aus sich selbst entwickelt (überwiegend einheimische Bewerber).“ Er hebt die Vorteile eines Unterzentrums Salem hervor und schreibt: „Somit sollte man sich von dem engen Ansatz und der negativen Darstellung einer städtischen bzw. industriellen Entwicklung bei Einstufung zum Unterzentrum verabschieden.“

Und weiter: „Sollte die Gemeinde durch die Fortschreibung des Regionalplans Erweiterungsmöglichkeiten zugesprochen bekommen, dann sollten wir dies positiv für unsere kommenden Generationen sehen. Man kann es vielleicht mit einer Erbschaft vergleichen, die ich annehmen oder ablehnen kann. Habe ich diese angenommen kann ich sorgsam mit diesem Gut umgehen und später meinen Enkeln bei Bedarf zukommen lassen. Habe ich aber erst darauf verzichtet, ist es mir nicht möglich zu einem späteren Zeitpunkt auf dieses ausgeschlagene Erbe zuzugreifen.“

GOL-Kandidaten Birgit Zauner greift in ihrer Stellungnahme die Grundposition ihrer Partei (siehe unten) auf und ergänzt diese: „Natürlich ist es eine Herkulesaufgabe, in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung regionale Arbeitsplätze zu sichern. Diese lässt sich aber nicht damit lösen, den Gewerbepark zum größten Salemer Ortsteil ausufern zu lassen, in dem sich dann lauter eingeschossige, menschenleere Hallenungetüme wie die neue Postniederlassung aneinanderreihen.“

Der SÜDKURIER hatte auf dem Hintergrund dieser lebhaft geführten Diskussion am Montagmittag die im Gemeinderat vertretenen Parteien um kurze (50 Druckzeilen umfassende) Stellungnahmen gebeten und dafür eine Frist für Dienstagabend um 20 Uhr gesetzt. Lediglich die GOL bezog inhaltlich Position. Die Freien Wähler reagierten gar nicht, CDU und SPD war die Frist zu kurz gesetzt und die FDP sah die Gefahr, in 50 Zeilen ein so komplexes Thema nicht angemessen behandeln zu können.

Bündnis 90/Die Grünen. Die Vorsitzende Hedi Christian weist darauf hin, dass ihre Partei schon vor einem Jahr „die unangemessene Gewerbeflächenausweisung, die der neue Regionalplan vorsieht“ öffentlich erörtert habe. Man unterstütze in diesem Sinne das Aktionsbündnis Grünzug. „Nachhaltigkeit sollte im Gemeinderat oberstes Prinzip sein, denn dies ist im „Leitbild 2020“ festgeschrieben“, schreibt sie. „Die Öffentlichkeit soll wissen, wie viele Arbeitsplätze konkret geschaffen werden, welchen Energie- und Verkehrsbedarf das Unternehmen hat usw. Neben diesen Vergabekriterien sind Bebauungsrichtlinien klimaschutzzuträglicher zu gestalten.“

CDU: Ortsverbands-Vorsitzender Franz Jehle verwies in seiner Antwort darauf, dass „Stellungnahmen der Fraktion ... bei uns grundsätzlich zunächst in der Fraktionssitzung besprochen und abgestimmt (werden)“. Dies sei so kurzfristig nicht möglich.

SPD: Laut Vorsitzendem Egenolf Löhr konnte die „Arbeitsgruppe Kommunalwahl der SPD Salemertal keine Stellungnahme abgeben, denn „für eine endgültige Meinungsbildung ist es ... notwendig, detailliertere Informationen z.B. beim Regionalverband und den sonst beteiligten Institutionen einzuholen.“ Stellungnahmen von Kandidaten der SPD seien indes Einzelmeinungen, die nicht unbedingt die Auffassung der gesamten Gruppe wiedergäben.

FDP: Vorsitzender SUlrich König begrüßte zwar die öffentliche Debatte, wollte aber Argumente nicht auf Schlagworte reduzieren und strebt mit den anderen Parteien Ende April eine Informationsveranstaltung an.