Er sitzt in einem Sportwagen und genießt die Sonne. Dazu singt er immer wieder: „Der Sommer, der ist da.“ Die Rede ist von Sänger Jürgen Engelleiter alias Sandengel. Der Salemer hat mit dem Lied „Allee, allee, der Sommer ist da“ (Youtube) in diesem Jahr eigenen Angaben zufolge einen Sommerhit gelandet. „Es geht einfach nur um Sommer, Sonne, Cruisen und Erholen“, sagt der 41-Jährige.

Eingängiger Beat, schlichter Text

Die Zutaten des Songs sind einfach, aber effektiv. Ein eingängiger Beat, eine technisierte und eher monotone Stimme, ein schlichter Text und für das Video Bilder von Mittelmeer, Sportwagen, schnellen Booten, Drift-Autos und springenden Motorradfahrern. Auch für das Drehen und den Schnitt des Musikvideos zeichnet sich Sandengel verantwortlich.

Eine Szene aus dem Video zu dem Lied „Allee, allee, der Sommer ist da“. | Bild: Screenshot Youtube

„Die Bilder zum Video sind unter anderem in Cannes und auf der Tuning World Bodensee in Friedrichshafen entstanden“, erklärt er. Seit Mitte Juni ist das Musikvideo auf Youtube zu sehen. Mittlerweile haben es knapp 50 000 Menschen gesehen.

„Musik ist für mich mehr als nur ein Hobby“, erklärt Jürgen Engelleiter. „Es ist eine wahre Leidenschaft.“ Er schreibt die Songs und produziert sie selbst. Dabei zeigt sich der Salemer durchaus auch zeitkritisch, wie Anfang des Jahres, als er den Song „Schön war die Zeit“ (Youtube) veröffentlichte. „Damit möchte ich ausdrücken, dass wir unser Leben nicht von den sozialen Netzwerken abhängig machen sollten“, sagt er. Diese Kritik richte sich allerdings ausschließlich an die sozialen Netzwerke und nicht an das Internet im Allgemeinen. „Deshalb kommt ja auch der Satz ‚aber privat bleib ich online‘ im Song vor“, so Engelleiter.

Gedreht wurde das Video unter anderem in Cannes. | Bild: Screenshot Youtube

Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle

Mit der Gruppe Jammin Crew war Jürgen Engelleiter um die Jahrtausendwende bereits recht erfolgreich und stand schon in der Dortmunder Westfalenhalle auf derselben Bühne wie beispielsweise Britney Spears. Allerdings blieb der ganz große Durchbruch aus, sodass er sich für einen anderen beruflichen Weg entschied. „Die Musik hat mich aber immer interessiert“, betont er. „Deshalb habe ich mir vor ein paar Monaten einen Traum erfüllt und mit ‚Sandengel Musik‘ ein eigenes Label gegründet.“ Damit aber nicht genug, denn in Mühlhofen hat er ein Tonstudio aufgebaut. Außerdem gibt es ein Videostudio mit einer sogenannten Greenbox.

Jürgen Engelleiter ruht sich keineswegs auf dem Erreichten aus, denn der nächste Song ist bereits wieder in der Produktion. „Ich bin damit schon fast fertig“, sagt der Musiker. „Ich bin schon jetzt gespannt, wie er ankommt.“ Als Ziel setzt er sich mindestens genauso viele Klicks auf Youtube wie für den Song „Allee, allee, der Sommer ist da“.

