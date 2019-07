Die 70 Fünft-bis Achtklässler der Gemeinschaftschule (GMS) Salem treten am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. Juli, erstmalig auf der großen Prinz-Max-Bühne auf. Für das Gemeinschaftsprojekt haben Schüler aus den Neigungsfächern Zirkus und Theater zusammen trainiert. Gemeinsam mit ihren Lehrern Clara Joos und Aiko Schütz haben sie Geschichten aus Herkunftsländern der Teilnehmer aufgeschrieben und einstudiert. Unterstützt von den professionellen Akrobaten Ole Schütz und Mariecke Thyssen haben sie sie mit Musik, Tanz, Akrobatik und Jonglage zu einer Show verwoben. „Reise um die Welt – oder die Welt reist um dich“ haben sie sie genannt. Los geht es jeweils um 19 Uhr. Eine halbe Stunde vorher können die aus der Kunst-AG ausgestellten Bilder in Augenschein genommen werden.

Bei den Neigungsfächern Zirkus und Theater können sich die Jugendlichen ausprobieren. | Bild: Martina Wolters

Wer die Jugendlichen zwischen elf und 14 Jahren bei den Proben beobachtet, merkt schnell, wie viel Spaß ihnen diese Art von Unterricht macht. Hier können sie kreativ sein und sich ausprobieren. Josefina Marie Müller führt zusammen mit ihrer Kollegin Alisa Ziegler als „lebendige Erinnerungen“ durch die Geschichte. Einen Hauptpart zu übernehmen, erfordere viel Aufmerksamkeit, mache aber vor allem viel Spaß, so Josefina.

Das Proben für ihren großen Auftritt beim Zirkustheater bereitet den Gemeinschaftsschülern sichtliches Vergnügen. | Bild: Martina Wolters

Ceylin Fala besucht seit der fünften Klasse die Theatergruppe und äußert sich ähnlich begeistert. Ebenso Muhammed Bayat, der den Zusammenhalt in der Theatergemeinschaft schätzt: „Jedem gefällt das Projekt und jeder macht deshalb gerne mit.“ Die Pädagogen sind begeistert, von dem, was die jungen Leute auf die Beine gestellt haben. Von den Geschichten aus ihrer Heimat in Syrien, Pakistan oder der Ukraine, über die Musikauswahl, einem selbst geschriebenen Rap bis zu den Kunststücken seien die Kinder aktiv gewesen. Den hoffentlich zahlreich erscheinenden Zusehern versprechen sie einen tollen Showmix mit einem fulminanten Ende.