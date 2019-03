von Peter Schober

Wer zu spät bekommt, den bestraft das Wetter. Diese Erfahrung mussten am Freitag die Salemer Narren machen. Vom strahlenden Sonnenschein, der den Narren am Schmotzigen Dunschtig bei der Eroberung der Rathäuser beschert war, ist am Freitag, als die Salemer Narren zur Absetzung des Bürgermeisters anrückten, nichts übrig geblieben.

Narren halten dem Bürgermeister den Spiegel vor

Im Gegenteil. Es war kühl und regnerisch. Ob der Himmel wegen der jähen Entmachtung von Bürgermeister Manfred Härle weinte oder ob seiner Schandtaten, derer ihn die Narren bezichtigten, darüber lässt sich spekulieren.

Die Rickenbacher Schalmeien blasen dem Schultes beim Rathaussturm den Marsch. | Bild: Peter Schober

Was Manfred, der Härliche, sich so alles auf das Kerbholz geladen hat und von den Rickenbacher Hennen, die den Rathaussturm anführten, der Öffentlichkeit kundgetan wurde, ist allerdings nicht ohne. In geschliffenen und originellen Versen hielt der Rickenbacher Narrenpräsident Patrick Saile dem Schultes den Spiegel vor und nahm dabei häufig Ratsmitglieder gleich mit in Sippenhaft. "Was koscht Salem Geld wie d’Sau? – Des isch de neue Rathausbau!", war wohl einer der heftigsten Anwürfe.

Die Narren haben bei der Entmachtung des Bürgermeisters ihre helle Freude. | Bild: Peter Schober

In seiner Replique packte der Schultes die scharrenden Hennen aber auf dem Fuß mit einer alles in den Schatten stellenden Idee: "Im neuen Rathaus werden wir für Rickenbach Großes entscheiden und Rickenbachs Einwohner aufs Zehnfache steigern. Die Neue Mitte ist ein Witz gegen das, was bei euch entsteht – die große weite Welt dann den Rickenbachern um die Nase weht."

Salem Bilder vom Rathaussturm in Neufrach: In Salem regiert nun die Fasnet Das könnte Sie auch interessieren

Den Rickenbachern wäre aber vorerst schon mit einem ordentlichen barrierefreien Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus geholfen. Das Klagelied der Rickenbacher Schalmeien unterstrich dieses Manko, während Narrenpräsident Saile den Schultes zum Eignungstest forderte. Vor johlendem Publikum musste er mit einem mit Henneneiern bespickten Rollator einen Hindernisparcours passieren. Und Sailes Häme ließ nicht lange auf sich warten: "So leid mir’s duet, ich muss es lallen, beim Eignungstescht bisch durchgefallen."

Der Rickenbacher Narrenpräsident Patrick Saile liest Bürgermeister Härle die Leviten. | Bild: Peter Schober

Aber auch die Gemeinderäte bekamen an der einen oder anderen Stelle ihr Fett ab: Sie heben allzu leicht die Hand. Im närrischen O-Ton hörte sich das so an: "Andere ins Fidle schlupfe, des isch schlimm, meischtenst hockt do au scho en anderer drin." Bis Aschermittwoch wollen die Narren im Rathaus alles richten.