von SK

Aktuell ist ihr Greatest-Hits-Album „40 Trips Around The Sun“ auf dem Markt. Weltbekannt sind die Musiker für Hits wie "Rosanna", "Africa" und "Hold the Line". Bereits ab Freitag, 12. Oktober, 10 Uhr, gibt es "Presales" für das Konzert im Schlosspark. Ab Montag, 15. Oktober, sind die Tickets dann auch beim SÜDKURIER erhältlich. Vorverkaufsstart für das Salem Open Air der Fantastischen Vier am 16. Juni 2019 ist am Donnerstag, 11. Oktober. SÜDKURIER-Abonnenten erhalten ab 9 Uhr 20 Prozent Vorteilsrabatt. Pro Abonnent werden zwei Karten verkauft. Die Tickets gibt es über die SÜDKURIER-Hotline 08 00/9 99 17 77 oder in den Geschäftsstellen.

