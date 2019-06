Die Rickenbacher Klima-Kinder laden zu ihrer nächsten Demonstration ein. Diese findet am Freitag, 28. Juni, statt. Treffpunkt ist laut Mitteilung um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Unter dem Motto „Heute ist es Kreide, morgen sind es wir?“ demonstrieren die Schüler wieder für den Klimaschutz. Die Teilnehmer der inzwischen vierten Demonstration sind dazu aufgefordert, Straßenkreide mitzubringen. Das Thema Klimawandel soll auf die Straße gebracht werden.

Sängerin Bê Ignacio demonstriert mit den Kindern

Unterstützt werden die Klima-Kinder erstmals von der Sängerin Bê Ignacio, die in Brasilien und Deutschland lebt und selbst im Klimaschutz aktiv ist. In der Mitteilung werden die Projekte „Monte Azul“ in São Paulo und „Onda Caiçara“ in Ubatuba genannt, deren Fokus auf dem Thema Umwelterziehung liege. Zudem soll in Konstanz eine Gruppe gegründet werden, um konkret nach Lösungen zu suchen, „um den Amazonas zu retten“. Der Kontakt vor Ort sei eine Indianerin, die aus einem Dorf am Amazonas stamme und für die Rechte der indigenen Völker und gegen die Abholzung des Regenwaldes kämpfe.