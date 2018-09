von SK

Am Donnerstag, 27. September, 19 Uhr, bieten sie in der "Molke" in Altenbeuren, Banzenbohl 1, eine Informationsveranstaltung. Der für Beuren beantragte Start- und Landeplatz ist derzeit im Genehmigungsverfahren. Die Offenlegung der Pläne im Rathaus habe bei einigen Bürgern viele offene Fragen hinterlassen, heißt es in der Pressemitteilung von SPD und Grünen.

Trotz der bisher vorliegenden Gutachten, die allesamt das Projekt befürworteten, ließen die Pläne nicht erkennen, welche Abweichungen von den Vorschriften, zum Beispiel in Bezug auf die Stromleitungen, Überflughöhe einer viel befahrenen Straße, Biotopschutz, Artenschutz, Lärmbelästigung et cetera vorgesehen seien. "Eigentlich ist die Gemeinde in der Pflicht, die betroffenen Bürger von Beuren, Altenbeuren und Weildorf entsprechend zu informieren und es gilt, Präzedenzfälle zu vermeiden", sagt der Vorsitzende der SPD Salemertal, Egenolf Löhr. In diesem Falle, so die Initiatoren der Veranstaltung, reiche die Offenlegung im Rathaus nicht aus.

