von Peter Schober

Salem (as) Rund 600 Liter Blut haben im Lauf der Jahre jene 32 Frauen und Männer gespendet, die Bürgermeister Manfred Härle im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung geehrt hat. Fünf der Geehrten haben bereits 100 Blutspenden auf ihrem Konto. Ihnen galt ein besonderer Beifall aus der Ratsrunde. Der Bürgermeister wies auf die Tatsache hin, dass zunehmend Blutspender aufgrund der demografischen Entwicklung ausscheiden. Die Rotkreuzbereitschaft Salemertal startete deshalb eine Aktion zur Gewinnung von Erstspendern.

Manfred Härle bezeichnete die Blutspender als Lebensretter, die in selbstloser Art Hilfe für ihnen völlig unbekannte Menschen leisteten. Dies zeuge von einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein und Bürgersinn. Ein kleiner Pieks zum Anzapfen des Bluts und ein ganz geringer Zeitaufwand reichten, um kranken oder verletzten Menschen zu helfen, ermunterte Härle die Menschen, zur Blutspende zu gehen. Gleichzeitig dankte er den Helfern der Rotkreuzbereitschaft Salemertal, die ihre Freizeit opferten, um die Blutspendetermine durchzuführen.

Johann Thum, in der Rotkreuzbereitschaft für die Organisation der Blutspendetermine zuständig, bedauerte, dass die Zahl der Blutspender eingebrochen sei. Vor allem bei den Erstspendern sei der Rückgang auffällig, stellte er fest. Dem will die Bereitschaft durch eine Erstspender-Kampagne entgegenwirken. Wie Johann Thum berichtete, hat die Bereitschaft für die Kampagne in den Musikvereinen schon viel Unterstützung gefunden, die erste Erfolge brachte. "Bei den beiden Blutspendeterminen in diesem Jahr konnten wir 23 Erstspender verzeichnen", freute sich Thum. Die Erfahrung zeige, dass es viele Erstspender nicht beim einmaligen Blutspenden beließen.

Die Geehrten 100 Blutspenden: Jürgen Ertel, Werner Felder, Andreas Heinzius, Bernhard Möhrle und Artur Schiele.

75: Renate Dürrhammer, Hubert Kretzer, Ralf Orthober und Clemens Rosenberger.

50: Tobias Bregenzer, Roswitha Eicheler und Roland Müller.

25: Andreas Grötzinger, Magnus Lutz, Marlies Pfister, Lothar Schobloch und Carolin Sturm.

10: Marina Bauer, Tanja Bauer, Heike Dräger, Johanna Engler-Moll, Selina Hadlich, Mike Heinzler, Christoph Jung, Julian Kanz, Susanne Lohr, Stefan Marent, Benjamin Mrohs, Yvonne Phieler, Birgit Schitterle, Bernd Selig und Benjamin Weiß.

