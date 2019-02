Frontmann Jared Leto wirbelt 2018 über die Hauptbühne des Musikfestivals "Rock am Ring". Seine Band "Thirty Seconds to Mars", die er 1998 mit Bruder Shannon gründete, ist auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Am Freitag, 16. August, kommen die Rocker nun auch für ein Konzert nach Salem.

Bodenseekreis Diese Stars kommen 2019 an den Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Im Schlosspark werden sie das vierte Salem Open Air der Saison 2019 spielen. Eintrittskarten gibt es ab dem heutigen Freitag, 1. Februar, beim SÜDKURIER-Medienpartner über die Hotline 08 00/9 99 17 77, im Internet unter http://ticket.suedkurier.de und in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen. Die Tickets kosten ab 66,60 Euro.

20 Prozent Rabatt für SÜDKURIER-Abonnenten

Abonnenten erhalten heute ab 9 Uhr wieder 20 Prozent Rabatt auf den regulären Preis. Insgesamt werden 100 Karten zum Vorteilspreis ausgegeben – zwei pro Abonnent. Auch die Karten für Fanta 4 (16. Juni), Toto (18. Juli) und Rea Garvey (10. August) sind beim SÜDKURIER erhältlich.