von Peter Schober

Ist Ihre Entscheidung, die Führung des Trägervereins in andere Hände zu übergeben, kurzfristig gefallen oder hatten Sie das schon länger ins Auge gefasst?

Dass ich demnächst, so Gott will, meinen 75. Geburtstag feiern darf, war seit 1944 abzusehen. Jeder verantwortungsbewusste Mensch muss sich da fragen, ob er für eine weitere Amtszeit seinen vollen physischen und mentalen Schwung garantieren kann. Kann klappen, aber eben auch nicht. Ich habe es lieber mit Gustav Heinemann gehalten: Man soll gehen, so lange man noch laufen kann.

Skizzieren Sie doch bitte kurz einmal die Funktion des Trägervereins und die Aufgaben des Vorsitzenden.

Dem Trägerverein gehört die Schule – leiten muss sie aber die Schulleitung. Der Aufsichtsrat begleitet sie darin, wie das Wort sagt, durch Rat und Aufsicht – freundschaftlich und, wenn es mal sein müsste, kritisch. Schließlich ist er letztlich ihr Vorgesetzter.

Was hat Sie motiviert, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen?

Im Jahr 2010 befand sich der Trägerverein in einer schwierigen Lage. Die Suche nach einer neuen Gesamtleitung war zum zweiten Mal gescheitert. Wenn man dann gefragt wird, ob man vielleicht helfen könnte, kann man als ehemaliger Schüler nicht einfach Nein sagen. Wohlwissend, dass ich und meine vier Vorstandskollegen nicht abschätzen konnten, was auf uns zukommen wird.

Fast neun Jahre Vorsitzender des Trägervereins: Das gäbe doch sicherlich Stoff für ein kleines Buch über das, was sich in dieser Zeit an der Schule getan hat und welche Herausforderungen zu meistern waren.

Der Kenner genießt aber – und schweigt. Doch suchen Sie mal in dieser schwierigen Lage nach einem Gesamtleiter. Wir haben ihn, nachdem ich neun Monate lang mit ihm gesprochen habe, zum Glück in Bernd Westermeyer gefunden. Und dass in Salem Strukturprobleme zuvor lange verschleppt wurden, hatte ich schon in einem Interview zu meinem Dienstantritt gesagt.

Wenn Sie zurückblicken, sind Sie dann eher von Zufriedenheit über die Entwicklung der Schule erfüllt oder gibt es auch Dinge, die Sie heute etwas anders steuern würden?

Es ist ja nicht nur so, dass sowohl unser Vorstandsteam, das sämtliche Entscheidungen einstimmig getroffen hat, als auch der Trägerverein, der stets mit überwältigender Mehrheit zugestimmt hat, mit der Entwicklung zufrieden sind. Dass auch ich da und dort im Detail noch geschickter hätte operieren können – geschenkt. Aber die Richtung stimmt.

Die Verlegung der Unterstufe von Burg Hohenfels nach Salem hielt die Schlossschule monatelang in den Schlagzeilen. Unter anderem wurde über rückläufige Schülerzahlen spekuliert. Falsch oder richtig?

Alle Internate kämpfen um Schüler – gegen die Demografie, gegen die staatliche Ganztagsschule. Aber die Zusammenführung von Unter- und Mittelstufe folgte vor allem einem pädagogischen Konzept.

Wie beurteilen Sie diese Zusammenführung von Unter- und Mittelstufe?

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe finden jetzt in Salem eine bessere Betreuung vor, genießen Möglichkeiten, die wir auf der Burg Hohenfels nie hätten schaffen können. Die Klasse 7 kann endlich in einem Doppeljahrgang mit den Achtklässlern unterrichtet werden – und so fort. Vor allem sagen sie selber, dass sie lieber in Salem sind und mit den Größeren auf einem Campus leben.

War das eine der wesentlichen Weichenstellungen in Ihrer Ära?

Ein Zug fährt immer über viele Weichen – und alle müssen richtig gestellt werden. Aber die Einbindung dieser Strukturentscheidung in eine Qualitätsoffensive, von der alle – von den Fünfern bis zu den Zehnern – viel haben, kommt schon einer Doppelkreuzungsweiche gleich.

Mit einem Investitionspaket von über 20 Millionen Euro hat sich die Schule vor fünf Jahren auf den Weg gemacht, sich fit für die Zukunft zu machen. Hatten Sie in dieser Zeit auch schlaflose Nächte, was die Finanzierung angeht?

Die Finanzierung war stets solide aufgestellt, anders macht man es nicht. Aber dass wir ruhig schlafen konnten, lag vor allem an dem Projektsteuerer Dr. Ring aus Berlin und seinem Mitarbeiter. Die beiden haben dafür gesorgt, dass wir recht gut in den Zeit- und exakt in den Kostenplänen blieben – heutzutage eine Sensation.

Sie waren einst selbst Schüler in Salem. Wenn Sie einen Vergleich zu Ihrer Schulzeit und der Infrastruktur ziehen, die die heutigen Schüler in Salem haben, würden Sie dann gerne hier noch einmal zur Schule gehen?

Vergleichen Sie mal einen VW Käfer mit einem Golf Turbo. Nein, eine Schule ist auch dazu da, dass man sie hinter sich bringt. Doch ein Jährchen auf dem von uns gegründeten Salem Kolleg – das hätte was auch für Leute, die im Leben noch was vorhaben.

Gibt es auch Dinge aus Ihrer Schulzeit, die Sie heute vermissen würden?

Allenfalls die „Strafmärsche“ durch die hinreißende Bodenseelandschaft, zu denen wir verdonnert wurden... Was gäbe ich heute nicht dafür, jedes Wochenende dort spazieren gehen zu müssen!

Inwieweit bleiben Sie der Schule auch weiterhin verbunden?

Neun Jahre in der Schule, jetzt neun Jahre für die Schule, das schüttelt man ohnedies nie ab. Der Trägerverein hat mich liebenswürdigerweise zu seinem Ehrenvorsitzenden gewählt. Darüber freue ich mich in großer praktischer Zurückhaltung – und denke dabei an eine Mahnung meiner dreijährigen Enkelin, die wohl im Kindergarten den Satz gehört hat: „Opa, kannst du jetzt bitte mal die Klappe halten?“