von SK

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Sonntag auf der L 200a einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei fuhr der Unbekannte gegen 13.30 Uhr in Richtung Tüfingen und überholte in einer Kurve ein anderes Auto.

Ein entgegenkommender Lastwagen musste ausweichen. Dabei überfuhr der 42-Jährige Lasterfahrer einen Leitpfosten und streifte die Leitplanke. An dem Laster entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Die Polizei bittet unter 0 75 51/80 40 um Hinweise.