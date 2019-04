von Bernhard Conrads

Der Yorker Domchor wird das Hochamt im Salemer Münster am Sonntag, 7. April, um 11.30 Uhr sowie am gleichen Tag um 16.30 Uhr das Abendlob, den sogenannten Evensong, mitgestalten. Während des morgendlichen, zweisprachigen Gottesdienstes werden unter anderem die "Missa for Five Voices" von William Byrd sowie "O sacrum convivium" von Thomas Tallis zu hören sein. Zur Liturgie des Evensongs am Nachmittag erklingen "Hear my prayer" von Henry Purcell sowie Werke von Frederick Ouseley und Alan Gray.

Drei Konzerte mit unterschiedlichen Programmen

Zusätzlich zu den Gottesdiensten ist der Yorker Domchor auch in drei Konzerten in der Region zu hören: in der Stadtkirche Winterthur am Freitag, 5. April, um 19 Uhr, in der Pfarrkirche Mimmenhausen am Samstag, 6. April, um 18 Uhr sowie in der Basilika Birnau am Montag, 8. April, um 18 Uhr. In Mimmenhausen stehen Werke von Charles-Marie Widor, Roxanna Panufnik, Arvo Pärt, William Croft, William Byrd, William Boyce, Felix Mendelssohn Bartholdy sowie George Dyson auf dem Programm. In der Birnau erklingen Werke von Orlando Gibbons, William Byrd, Thomas Tallis und Richard Farrant. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten erbeten.

Chor mit einer langen Tradition

Die Anfänge des Yorker Chores reichen zurück bis ins siebte Jahrhundert, als in York ein Bischofssitz gestiftet wurde. Seit 1997 besteht der Chor aus insgesamt 60 Sänger: 20 Jungen, 20 Mädchen sowie 20 Erwachsenen. Seine Aufgabe ist es vor allem, die Liturgie am Münster in York musikalisch zu gestalten. Er zählt zu den besten Chören Englands. Chorleiter ist Robert Sharpe, Musikdirektor an der Yorker Kathedrale. Die Orgel spielt Ben Morris, Assistenzorganist am Münster zu York.