von Peter Schober

Salem – Mit einem Volumen von 51,3 Millionen Euro hat der Gemeinderat für 2019 einen Haushaltsplan von einer "noch nie da gewesenen Dimension" verabschiedet, wie Bürgermeister Manfred Härle in seiner Haushaltsrede sagte. Und im Nachsatz erklärte er: "Wir kommen ohne Kreditaufnahme und ohne Steuererhöhungen aus." Bei der Abstimmung enthielten sich die Mitglieder der GoL-Fraktion und Henriette Fiedler von den Freien Wählern der Stimme. Ralf Gagliardi (GoL) meinte in einer Erklärung zur Abstimmung: "Wir sind mit der Entwicklung der Neuen Mitte und den Kosten für den Rathausbau nicht einverstanden."

Kosten der Neuen Mitte "gut im Plan"

Bürgermeister Härle verteidigte das Konzept. "Wir werden damit die Lebensqualität und die Attraktivität unserer Gemeinde wieder ein gutes Stück weit verbessern." Härle bezeichnete die Neue Mitte als Jahrhundertprojekt, mit dem die Weichen für die Zukunft gestellt würden. Die Ausgaben für das neue Rathaus, die Tiefgarage und den Bürgerpark machen im kommenden Jahr den Löwenanteil der Einzelinvestitionen aus. "Mit den Kosten liegen wir ganz gut im Plan", erklärte Härle. Den Gesamtausgaben von 21,6 Millionen Euro stünden Einnahmen aus der Neuen Mitte von 13 Millionen Euro gegenüber. Bautechnisch sei man mit dem Rathaus im Zeitplan. Etwa im Februar könne mit dem Innenausbau begonnen werden. Auch die privaten Baumaßnahmen in der Neuen Mitte machen Härles Ausführungen zufolge Fortschritte. Im kommenden Jahr würden die ersten Wohnanlagen fertiggestellt. "Wir haben in der Vergangenheit immer auf die richtigen Projekte gesetzt", blickte Härle zurück.

Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung

Den Haushaltsplan 2019 sah Härle "mit Weitblick gestrickt". Neben weiteren Investitionen am Bildungszentrum verwies er auf den Umbau und die Sanierung der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach, wo auch ein zweigruppiger Kindergarten eingerichtet werden soll. Des Weiteren sollen die Planungen für einen neuen Kindergarten im Neubaugebiet Stefansfeld Nord-Ost angegangen werden. Die Grundstücksverkäufe für dieses Neubaugebiet sollen Härles Ausführungen zufolge Anfang des kommenden Jahres abgewickelt werden. Auf den Grundstücken für Mehrfamilienhäuser solle auch dem sozialen Wohnungsbau Rechnung getragen werden. Dafür habe man die Kreisbaugenossenschaft aus Friedrichshafen gewinnen können.

Auch Sportstätten werden finanziert

Bei den vorgesehenen Investitionen verwies Härle auf den Ausbau von Sportstätten. Zum einen erinnerte er an den geplanten Bau einer Skate- und Dirtebikeanlage hinter der Tennishalle, zum anderen an ein Kunstrasenspielfeld für den FC Rot-Weiß Salem. Dies werde die Gemeinde finanziell unterstützen. Als weiteres größeres Investitionsprojekt führte Härle den Bau eines Rad- und Gehwegs von Ahausen nach Buggensegel an, der in der Trägerschaft des Bodenseekreises angelegt werde, an dem sich die Gemeinde aber mit 220 000 Euro beteilige.

Einen Schwerpunkt wolle man 2019 auch in der Jugend- und Seniorenarbeit setzen. Innerhalb der Gemeindeverwaltung habe man vor Kurzem eine Seniorenbeauftragte etabliert.

Aus den Reihen des Gemeinderats gab es positive Stimmen ebenso wie Beiträge mit kritischem oder mahnendem Charakter. Ursula Hefler (FWV) begrüßte es, dass im kommenden Jahr ein Schwerpunkt auf die Kinderbetreuung und die Schulen gesetzt werde. Arnim Eglauer (SPD) meinte, dass die Gemeinde ihre Aufgaben in guter Weise erfülle. Petra Karg (GoL) bedauerte in ihrer Stellungnahme, dass sich der Charakter der Neuen Mitte im Vergleich zu den Ursprungsintentionen grundlegend verändert habe. Außerdem mahnte sie insbesondere im Hinblick auf die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets einen maßvollen Umgang mit den Bodenressourcen an. Ulrich König (FDP) begrüßte zwar, dass die Gemeinde ihre Infrastruktur weiter entwickelt. Aber eine wachsende Infrastruktur bedeute auch, dass die Unterhaltungskosten steigen. Hilde Schlegel (CDU) bescheinigte der Verwaltung grundsätzlich ein umsichtiges Wirtschaften. Es sei immer ein Spagat, eine gute Balance zwischen Wünschenswertem und Machbarem hinzukriegen.