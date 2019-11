Salem vor 2 Stunden

RAD-Lager in Salem-Grasbeuren ist ein lange vergessenes Stück Heimatgeschichte

Bis zu 144 Männer des Reichsarbeitsdienstes leisteten hier ab 1935 ihren halbjährigen Dienst ab. Lager war ein als „Dorf im Dorf“ oder „Dorf am Dorf“, beschrieb Jörg Lorschiedter in seinem Vortrag, der auf riesiges Interesse stieß und deshalb am heutigen Freitag, 29. November 2019, wiederholt wird.