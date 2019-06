von Theo Wieland

Musik und Bewirtung haben die Besucher des Gässelefests in Beuren am Wochenende genossen. Ein besonderer Anlass war das Fest für Bernhard Jauch: Er dirigiert künftig die Musikkapelle Beuren und gab schon mal seinen Einstand am Dirigentenpult. Zuhörer und Musiker waren gespannt auf das Debüt. Schon mit dem Stimmen der einzelnen Register erregte er Aufmerksamkeit, die sich in Begeisterung steigerte. Das Publikum ließ die Musiker nicht so schnell von der Bühne gehen.

Gleichnis zum Musikfest in der Predigt

Im Festgottesdienst auf der Bühne stellte Pfarrer Volker Blaser ein eigenes Gleichnis zum Musikfest vor. Das beste Musikstück der Welt sei die große Symphonie in vier Etappen, von Geburt und Kindheit bis zum Lebensende, mit Gott als großem Dirigenten: „Im Laufe der Zeit verstehen wir seine Melodie – sich in Freude und Gemeinschaft immer wieder zusammenfinden.“

Wichtige Aufgabe für Bernhard Jauch (Zweiter von links) vor seinem ersten öffentlichen Dirigieren: der Fassbieranstich beim Gässelefest, assistiert von (von links) Felix Hummel, Reinhold Kohler und Lisa Kretzer. | Bild: Theo Wieland

Für die Musik sorgte am Samstag die Jugendkapelle Salem mit 30 jungen Musikern aus den Vereinen Beuren, Neufrach und Weildorf unter der Leitung von Musikschulleiter Matthias Walser. Der brachte zur Freude der Kinder einen Drachen, gefüllt mit Süßigkeiten, mit dem Schwert zur Strecke. Weiter sorgten musikalische Gästen aus Großschönach, Oberuhldingen und Pfrungen für Unterhaltung.