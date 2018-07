von SK

Gegen 2.30 Uhr wurden die Bewohner durch ein Geräusch geweckt. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie einen Sackkarren mit Tresor vor der Hintertür, berichtet die Polizei. Durch die Bewohner aufgeschreckt flüchteten zwei Täter zu Fuß in den Prälatenweg. Den Tresor und den Sackkarren ließen sie nach Polizeiangaben zurück. In den Tierpark war bereits am 11. Juni und am 28. Juli eingebrochen worden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Telefon 0 75 44/9 62 00, zu melden.

