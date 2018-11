Überlingen 52 Tage eisglatter Spaß auf der Eisbahn "ÜB on Ice" direkt am See

Die Eisbahn „ÜB on Ice“ in Überlingen wird am 16. November eröffnet: Bis 6. Januar können Schlittschuhläufer hier wieder direkt am Bodenseeufer ihre Runden ziehen. Und wem der Sinn mehr nach Party als nach Eislaufen steht, kann in den Eisstadl kommen, wo es Aprés-Ski-Stimmung mit viel Musik gibt. Weiterer Anlaufpunkt an der Eisbahn ist die Lounge. Und natürlich werden wieder die Stadtmeister im Eisstockschießen gesucht.