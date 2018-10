von Lorna Komm und Martina Wolters

Die zweieinhalbjährige Daisy war der Star auf dem Jakobsweg. Mit ihrem Rucksack in strahlendem orange war die wuschelige Elo-Hündin ein Fotomotiv für zahlreiche Pilger auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela. Für ihr Frauchen Brigitte Körber in Begleitung ihres Ehemanns Hans-Christian und einer guten Freundin war Daisy auf den zurückgelegten 250 Kilometern einmal fast ein Hindernis aber viel öfter ein Glücksbringer.

Die Planungen im Vorfeld waren intensiv, erzählt Körber, die in Salem lebt. Zwar sei sie "Wiederholungstäterin", da sie zuvor schon dreimal Teilstücke auf dem Jakobsweg gepilgert ist – ein Mal auch mit dem Fahrrad – aber einen Hund mitzunehmen erfordere einige Planungen mehr. "Die Pilgerherbergen nehmen keine Hunde auf", sagt sie, daher hatte sie über einen Veranstalter von Deutschland aus die Unterkünfte und Pensionen im Voraus gebucht.

Zweimal Rucksäcke in Orange: Hans Christian Körber und Daisy, die ihre Trinkwasserration auf dem Jakobsweg selber trug. | Bild: Privat

Hund im Taxi? In Spanien nicht ganz einfach

Brigitte Körber startete mit ihrem Hund und ihrer Freundin im französischem St. Jean Pied de Port, um die Pyrenäen zu überqueren. "Diese Etappe fehlte mir noch und ich wollte sie unbedingt machen", erzählt Körber. Am Ende dieser 27 Kilometer langen, anstrengenden Bergwanderung waren sie noch zu weit von der Unterkunft entfernt, um es zu Fuß zu schaffen. Telefonisch versuchten sie, ein Taxi zu rufen. Fünf Versuche später kam leichte Verzweiflung auf, weil kein Fahrer sie abholen wollte. Dabei hatten sie am Telefon den großen Hund noch nicht mal erwähnt. "In Spanien dürfen Hunde über zehn Kilo in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mitfahren und der Transport im Taxi ist auch nicht immer gewährleistet", erklärt die Salemerin. In einem nahe gelegen Hotel fragten sie an der Rezeption, ob diese ihnen bei der Taxisuche behilflich sein könnten. Die Angestellte war sehr hilfsbereit und wusste um das Transportproblem. An diesem Tag im August waren außergewöhnlich viele Pilger unterwegs, die fünf Taxiunternehmen seien ausgelastet. Die Rezeptionistin überredete einen Taxifahrer, trotz Feierabends die Tour zu machen. Ausschlaggebendes Argument war hierbei Daisy: "Der Fahrer war tierlieb und hat selber einen großen Hund. Da war es ein Glücksfall, dass wir Daisy dabei hatten", lacht Körber.

Mietauto nur gegen Aufpreis

Weil ihr Mann dieses Jahr mehr Zeit hatte und vorausgelaufen war, wollte Brigitte Körber in Pamplona den vorbestellten Mietwagen abholen, um ein Teil der Strecke aufzuholen. Zuversichtlich stand sie an der Theke des Unternehmens, doch der Wagen wurde ihr aufgrund des Hundes – trotz Vorbuchung und Zusicherung, dass Daisy mit darf – verweigert. Alles Argumentieren in bruchstückhaften Spanisch und gutem Englisch nutzten nichts. Erst nach anderthalb Stunden und Telefonaten mit der deutschen Zentrale wurde ihr der Wagen gegen Aufpreis ausgehändigt. "Ich habe immer positiv darauf vertraut, dass wir abends am geplanten Ziel ankommen. Gerade wegen dieser komplizierten Vorgeschichte", sagt die selbstbewusste Frau, die sich nicht schnell entmutigen lässt.

Trinkpause für Mensch und Tier: Brigitte Körber und Daisy. | Bild: Privat

Ab diesem Punkt verlief alles reibungslos. Ein paar Begegnungen mit Wildpferden und Dorfhunden sorgten für Adrenalinstöße, aber nur ein Mal musste die Gruppe Daisy mit Geschrei und Wanderstöcken vor aggressiven, freilaufenden Hofhunden verteidigen.

Ein richtiger Pilger hat natürlich auch einen Pilgerpass, so hatte auch Daisy ein namentlich ausgefülltes Dokument für die Stempel. In einer der ältesten Kirchen am Jakobsweg in O Cebreiro holte die kleine Gruppe ihre Nachweise und Körber fragte ordnungsgemäß, ob sie auch einen Stempel für ihren Hund bekommen kann. Der Geistliche schaute sich um und fragte: "Warum bringst du den Hund nicht mit rein? Schließlich ist auch er ein Geschöpf Gottes." Es gebe keine kirchenrechtlichen Vorschriften, ob Tiere in die Kirche dürfen, habe ihr ein befreundeter Theologe erzählt, führt Körber aus, es liege im Ermessen des Pfarrers. "So wie es Fahrzeugweihen gibt, gibt es auch Tiergottesdienste", fügt sie an.

Wieder im heimischen Wohnzimmer zeigt Brigitte Körber den abgestempelten Pilgerpass ihrer Elo-Hündin Daisy. | Bild: Lorna Komm

Auch wenn es ein "anderes Pilgern" sei, würde sie jederzeit wieder mit Hund starten. "Man kann nicht so in seinen Gedanken versinken, weil man sich kümmern muss und die Verantwortung trägt", fasst die aus spirituellen Gründen Pilgernde die Unterschiede zum Laufen ohne Hund zusammen.

Gruppenfoto mit Esel: Landesmutter Gerlinde Kretschmann (Zweite von rechts) war es ganz wichtig, das Tier abzulichten – und so holte sie extra noch schnell ihre Kamera von zu Hause. | Bild: Privat

Esel Janusch: Ein eigenwilligter Wegbegleiter für eine Pilgergruppe

"Er hat uns ein Stück Schwere des Weges genommen", sagt Christa Hasenbrink über Esel Janusch, der sie auf einer Pilgerreise begleitete. Regelmäßig geht die Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe nach Krebs des Landesverbands Baden-Württemberg mit der Meersburger Selbsthilfegruppe auf Pilgertour. Das Wandern soll nicht nur das Immunsystem der Kranken, sondern auch ihr Vertrauen in den eigenen Körper stärken. Auf der sechstägigen Tour von Burladingen nach Überlingen im Jahr 2012 war der Hausesel eines Teilnehmers dabei. Im Laufe der Reise entpuppte sich das Tier nicht nur als Lastenträger für geschwächte Erkrankte, sondern auch als tröstender und motivierender, wenngleich auch eigenwilliger Wegbegleiter für die 17-köpfige Wandergruppe.

Der Fokus habe nicht wie sonst auf den schweren Gedanken rund um die Krebserkrankung gelegen, erinnert sich Christa Hasenbrink. Vielmehr sei der Vierbeiner, der mittlerweile gestorbenen ist, zum Gesprächsthema geworden. "Egal ob jemand traurig war, schlecht geschlafen oder Schmerzen hatte, Janusch hat toll abgelenkt", sagt Hasenbrink. Überhaupt erinnert sie die "Eseltour" sehr positiv mit "lockereren Menschen und vielen lustigen Momenten".

Der tierische Begleiter wurde für die erfahrene Pilgerin zu einem Teil der Gruppe und verhielt sich auch so. Wenn sein Betreuer Hartmut Hornstein ihn abends in eine gebuchte Übernachtungsstelle brachte, habe er so lange geschrien, bis die anderen Gruppenmitglieder außer Sichtweite waren. Umgekehrt kauften die Teilnehmer extra ein, um das Tier beim Wiedersehen am nächsten Morgen mit Äpfeln und Karotten zu begrüßen.

Landesmutter Gerlinde Kretschmann ist Schirmherrin des Mammografie-Screenings und bot unterwegs eine Führung durch das Inzighofer Kloster an. Sie lief extra noch einmal heim, um ihre Kamera zu holen, als die Gruppe samt Esel bei ihr eintraf. Der Esel sollte unbedingt mit aufs Gruppenfoto.

Auch die Wanderetappen und das Tempo bestimmte Janusch mit. Wenn es dem Braunfell unterwegs danach war zu grasen, blieb er einfach stehen. Beim Überqueren einer Brücke streikte er aufgrund von früheren schlechten Erfahrungen auf dem Pilgerweg mit seinem Herrchen nach Santiago di Compostela. Alles Locken mit Möhren half nichts. Erst eine herbeigeholte Eseldame konnte den Eselhengst von der Fußgängerbrücke herunterlocken. Dafür jaulte der treue Gefährte beim Abschlussgottesdienst in der Überlinger Jakobuskirche kräftig von draußen mit, als seine Gruppe drinnen zu singen begann.

Hunderasse Elo: Die junge Hunderasse Elo wird erst seit 1987 in Deutschland gezüchtet. Der Name unterliegt dem Markenschutz, die Rasse ist nicht vom Dachverband anerkannt. Die Ausgangsrassen sind Eurasier, Bobtail und Chow-Chow. Elos gelten als wesensfest und ruhig. Sie haben keinen ausgeprägten Jagdtrieb, sind nicht aggressiv und bellen selten. Die spielfreudigen, gutmütigen Tiere eignen sich als Familienhund.

