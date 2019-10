Der Unbekannte fuhr vermutlich in Richtung Kindergarten und kam an der Kreuzung Alte Neufracher Straße aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Beet sowie den Baum. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, teilt die Polizei mit. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Salem, Telefon 0 75 53/8 26 90, zu wenden.