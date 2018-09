von Theo Wieland

Der Himmel schickte mit strahlendem Sonnenschein seinen Glückwunsch zum Doppelfest in die belebte Grenzstraße in Salem-Mimmenhausen. Gefeiert wurden 20 Jahre Treff Grenzenlos und die Eröffnung eines neuen Spielplatzes. Ein fröhliches, gemeinsames Fest feierten viele Nationalitäten, Jung und Alt, miteinander.

Die Erwachsenen freuen sich an der neuen Klettermöglichkeit aus Robinienholz: (v.l.) Frank Linhardt (oben, Firma CUCUMAZ), Sigrid Hansen (Treff Grenzenlos), Bürgermeister Manfred Härle, Tina Severing (Treff Grenzenlos/operativ), Klaus Hoher (MdL), Hildegard Sasse (Treff Grenzenlos/operativ). Bild: Theo Wieland | Bild: Theo Wieland

Kinder und Jugendliche tummelten sich gleich an ihren Spielgeräten – am Robinienholz-Klettergerüst mit den Netzgehängen, an Rutsche, Schalenschaukel, Spieleparcours und noch manches mehr – und zeigten allen Festgästen, wie viel Freude sie an ihrem neuen Spielplatz haben. Darüber freute sich auch das große Team des "Treff Grenzenlos" mit Hildegard Sasse und Tina Severing als operativen Geschäftsführerinnen und bis zu 25 Helfern im Hintergrund. Träger ist der Bodenseekreis, in Kooperation der Gemeinde Salem.

Verwirrend und doch richtig schön, in den Netzen am Klettergerüst auf dem neuen Spielplatz. | Bild: Theo Wieland

Bürgermeister Härle, Gemeinderäte und Mersida Merdovic, Integrationsbeauftragte der Gemeinde, besuchten das Fest. Die Jugendband Fortissimo unter Leitung von Rita Budzinski sowie die internationale Kindergruppe "Salem singt bunt" unter Musikpädagogin Margit Koch-Schmidt lieferten Musik und Gesang unter dem Motto: "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern."

Härle: "Identifizieren uns mit dem Treff"

Bürgermeister Manfred Härle dankte zum Jubiläum mit der offiziellen Inbetriebnahme des Spielplatzes, der 110 000 Euro gekostet hat, und würdigte das Team des "Treff Grenzenlos" für ihren Beitrag zur Integration ausländischer Mitbürger. "Wir identifizieren uns mit dem "Treff Grenzenlos" versicherte der Bürgermeister, mit dem sich alle zudem über eine Einzelspende von 30 000 Euro freuten.

Sasse: Schubkraft für soziale Arbeit

Hildegard Sasse umschrieb ihr Empfinden zum Jubiläum mit "Freude und Dank", vor allem an die "starken Partner" Landratsamt und Gemeinde, dann aber auch ans ganze Team und an die Spender: Die Unterstützung sei "Schubkraft für die außergewöhnliche Investition", die es ermögliche, gesehen zu werden, um "dem Leben spielend zu begegnen". Spontan äußerte sich die Kurdin Pinar Yildiz gegenüber dem SÜDKURIER: "Schreiben Sie, wie gut es uns hier geht – dank auch Frau Sasse." Diese bat die Gäste: "Bleiben Sie der sozialen Arbeit treu!"

