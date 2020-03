Salem vor 15 Minuten

Party in Asylbewerberunterkunft endet in Auseinandersetzung

Nachdem am Samstag gegen 22 Uhr eine Party in der Aslybewerberunterkunft an der Riedstraße beendet werden sollte, kam es zwischen den auswärtigen Gästen und den teilnehmenden Bewohnern zu einer Auseinandersetzung, teilt die Polizei mit.