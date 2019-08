Eine Anwohnerin der Lockgasse beobachtet laut Polizeibericht, wie eine Fußgängerin Donnerstagnachmittag ein Paket stahl. Die Frau nahm das von einem Paketboten vor einem Haus abgestellte Paket an sich und entfernte sich damit. Die Frau verfolgte die laut Polizei psychisch auffällige Fußgängerin zu ihrer Wohnung. Die alarmierte Polizei fand dort verschiedene Briefe, die nicht an die Tatverdächtige adressiert waren. Aufgrund weiterer Zeugenaussagen schließt die Polizei nicht aus, dass die Frau in den zurückliegenden Wochen weitere Briefe oder Pakete an sich genommen hat. Etwaige Geschädigte werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei, Tel. 0 75 53/8 26 90, in Verbindung zu setzen.