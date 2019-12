von Peter Schober

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres hat der Salemer Bürgermeister Manfred Härle vier der elf Ortsreferenten verabschiedet. Herbert Sorg hatte dieses Amt in Mimmenhausen seit 2013 inne. Hilde Schlegel war seit 2005 Ortsreferentin in Weildorf, Gabriele Gruler seit 2009 in Buggensegel und Walter Waggershauser seit 2015 in Rickenbach.

Sie hatten sich bei den Bürgerversammlungen in den vergangenen Wochen in den Teilorten nach Ablauf der jeweils fünfjährigen Amtsperiode nicht mehr zur Wahl gestellt.

Kein Bewerber für Weildorf

In Mimmenhausen wurde Adolf Eblen zum neuen Ortsreferenten gewählt, in Buggensegel Arthur Herz und in Rickenbach Walter Hohl. Sie werden im kommenden Jahr zu Ehrenbeamten der Gemeinde ernannt. In Weildorf hatte sich kein Bewerber gefunden.