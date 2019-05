von Peter Schober

„Das ist ein Paradies für Kinder.“ Bei der offiziellen Eröffnung des neuen Spielplatzes im Schulhof der Fritz-Baur-Grundschule leuchteten die Augen von Christian Partikel mit denen seiner Tochter Maxima, die hier in die vierte Klasse geht und gerade über eine Slackline balancierte, schier um die Wette. Der buchstäblich von Grund auf neugestaltete Pausenhof rief durchweg Begeisterung hervor. Daniel Melzig, der Vorsitzende des Fördervereins der Schule, erteilte dem Schmuckstück die Note 1.

Offizielle Freigabe des neuen Pausenhofes: Von links Landtagsabgeordneter Klaus Hoher, Elternbeiratsvorsitzende Tina Quitschalle, Fördervereinsvorsitzender Daniel Melzig, Bürgermeister Manfred Härle und Rektor Stefan Neher. | Bild: Peter Schober

Der neue Pausenhof mit seinen vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten ist, wie Rektor Stefan Neher betonte, das Ergebnis einer Gemeinschaftsaktion von Förderverein, Elternbeirat und Schule. Sie haben sich vor rund einem Jahr gemeinsam aufgemacht, ein Konzept für die Neugestaltung zu erarbeiten. Denn der bisherige Pausenhof gab nicht viel her und war darüber hinaus mit seinen gekiesten Flächen auch noch ein Gefahrenherd für Verletzungen. Das Zeugnis, das Fördervereinsvorsitzender Melzig dem früheren Zustand mit der Note 5 ausstellte, lässt die lange Liste der Defizite am alten Pausenhof erahnen: Wenig Spielmöglichkeiten und null Aufenthaltsqualität. Das ist jetzt alles ganz anders, völlig anders. Die Kinder können balancieren, können rutschen, klettern und sich verstecken. Und es wurden Sitzmöglichkeiten geschaffen, wo man auch mal ausruhen oder in Ruhe das Pausenbrot vespern kann.

Runter und rauf: Die Rutsche ist wie ein Bewegungszirkel. | Bild: Peter Schober

Vom Himmel gefallen ist die neue Gestaltung nicht. „Es waren sehr engagierte Eltern vom Förderverein und vom Elternbeirat, die die Schule unterstützt hat“, sagte Rektor Neher. Gemeinsam habe man verschiedene Spielplätze in der Umgebung unter die Lupe genommen. Einen besonderen Eindruck hat dabei der Spielplatz an der Grundschule Beuren hinterlassen, der vor drei Jahren eingeweiht wurde. Der wurde von der Allgäuer Firma „Cucumaz“ entworfen und gebaut. Und mit „Cucumaz“ nahm denn auch die Fritz-Baur-Grundschule Kontakt auf und arbeitete mit ihr zusammen einen auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Entwurf aus. Den stellte sie im Herbst vergangenen Jahres dem Gemeinderat vor und erhielt prompt die Zustimmung.

„Unsere Spielplätze sind mir sehr am Herzen gelegen“, erklärte Bürgermeister Manfred Härle jetzt bei der Einweihung. Insgesamt gibt es laut Manuel Lenski vom Bauamt 24 Spielplätze in der Gemeinde. „Fast in jedem Jahr räumen wir einen davon ab und gestalten ihn neu“, ließ Bürgermeister Härle die Gäste der Einweihungsfeier wissen. Dabei tausche man nicht nur einzelne Spielgeräte aus, die vielleicht in die Jahre gekommen seien, sondern passe sie in hoher Qualität den heutigen Möglichkeiten an. Gerade an einer Ganztagsschule wie der Fritz-Baur-Grundschule sei es wichtig, dass die Kinder auch Bewegungsmöglichkeiten hätten. Dass der Förderverein der Schule zur Finanzierung des neuen Pausenhofes einen Beitrag von 3200 Euro geleistet habe, wertete Härle als Zeichen dafür, wie sehr sich die Eltern mit der Schule identifizieren würden.

