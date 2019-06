Salem vor 1 Stunde

Neufracher Straße: Junge Autofahrerin verursacht Auffahrunfall

Eine 20-jährige Autofahrerin verursachte am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, in der Neufracher Straße in Salem einen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, erkannte die junge Frau zu spät, dass ein vor ihr fahrendes Auto verkehrsbedingt anhalten musste.