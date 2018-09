von Petra Hofmann

Salem (pem) Mit großem Applaus endete das Theaterstück "Meeresweise" des Theater Maagal am Premierenabend im Schwandorfer Hof in Salem-Rickenbach. Die Geschichte handelt "Von der dünnen Haut zwischen Mensch und Tier". Geschrieben hat es Carlos Goeschel, der auch Regie führte.

Das Publikum reist in dem Theaterstück mit dem einsamen und verzweifelten Osie auf eine Insel im hohen Norden. Dort hat er einst seine Kindheit verbracht. Dort war er glücklich und tollte im Meer herum, fast wie ein Seehund. "Seehunde haben manchmal Augen wie Menschen", erfährt der Zuschauer. Eben solche Seehunde spielen eine große Rolle im Mysterium seiner einstmals so glücklichen Familie. Osie versucht, das Geheimnis seiner Familie zu ergründen und sich selbst zu finden.

Alte Mythen und Geschichten, ins Heute übertragen

Mit minimalistischer Bühnenausstattung gelingt es dem Regisseur, die verschiedenen Ebenen von heute und damals in Szene zu setzen. "Das Theater Maagal beschäftigt sich mit alten Mythen und Geschichten, die wir in die jetzige Zeit übertragen. Zu dieser Art des Theaters gehört auch, dass es einfach ist", erklärt Carlos Goeschel. Das gelingt auch, weil die Darsteller mit viel Seele in ihre Rollen schlüpfen, mit Körpersprache, Mimik und Sprache den Zuschauer in eine andere Welt entführen. Begleitet wird das Spiel von Trommelklängen, Flöte und dem Rauschen des Windes.

Geschichte um Seehundmenschen

Für Heiterkeit sorgten Sequenzen des normalen Alltags. Agnes ist am Rande der Verzweiflung: Warum versteht Osie mich nicht? | Bild: Petra Hofmann

Carlos Goeschel recherchierte intensiv, bevor er das Stück über die "Selkies – Seehundmenschen" schrieb. "Bei diesem Thema geht es versteckt um Naturschutz", erläutert der Regisseur. "Das Zusammenleben von Mensch und Natur, wie eng wir eigentlich mal miteinander verbunden waren. Dass wirklich Zwischenwelten existierten, in denen Tiere in die Menschenwelt gingen und Menschen in die Tierwelt. Dass es einen Übergang gab, der einfach weich war und das man gegenseitig einen großen Respekt voreinander hatte."

Aufgelockert wird der ernste Unterton des Stückes mit humorvollen Texten über die manchmal strapaziöse Beziehung zwischen Mann und Frau, herrlich gespielt von Osie (Roland Gelfert) und seiner Freundin Agnes (Karin Abrolat). Kerma Camdzic aus Friedrichshafen fand die Vorstellung "trotz der Tragik sehr amüsant". Am besten habe ihm das Spiel der Agnes gefallen.

Noch Räume für Aufführung in Überlingen gesucht

Wer die Aufführung versäumt hat, bekommt im Frühjahr eine neue Chance. "Wir wollen das letzte Werk 'Der Ritter und die hässliche Alte' und das neue Werk in Überlingen aufführen", sagte Goeschel. "Wir suchen derzeit noch nach dem passenden Raum."

