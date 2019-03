von Peter Schober

Ein älterer Herr richtet vom Sparkassen-Vorplatz aus seinen Blick auf den Rohbau des auf der gegenüberliegenden Seite hochgewachsenen neuen Rathauses. Seine Augen hangeln sich am Gerüst von unten nach oben, von Stockwerk zu Stockwerk. Seine Finger zählen mit. Vier, fünf, sechs. Und das Ganze macht er nicht nur einmal. Er glaubt, sich verzählt zu haben. "War das neue Rathaus nicht fünfstöckig geplant?", wendet er sich an eine Passantin. Richtig. "Aber darf die Gemeinde einfach so noch eins draufsetzen, und privaten Bauherren wird es versagt, auch nur 20 Zentimeter höher zu bauen, als es der Bebauungsplan zulässt?", sinniert der Herr. Auch so manche andere Passanten sind irritiert: Auch sie zählen und zählen und kommen über die fünf Stockwerke hinaus. "Alles hat seine Richtigkeit", versichert Bürgermeister Manfred Härle auf Nachfrage des SÜDKURIERs und geht zur Klärung der Sachlage extra mit auf die Baustelle.

So ist das neue Rathaus geplant und wird auch so gebaut – nämlich fünfstöckig und exakt dem Baugesuch entsprechend. Der Sitzungssaal im fünften Geschoss hat allerdings im Vergleich zu den Bürogeschossen die doppelte Höhe. | Bild: Gemeinde Salem

"Jetzt zählen wir", sagt er und fängt im Erdgeschoss an. Da werden die Gemeindebücherei und die Tourist-Info untergebracht. In die Stockwerke darüber kommt die Gemeindeverwaltung: ins zweite Geschoss das Amt für Bürgerdienste, ins dritte Geschoss die Bauverwaltung sowie Sozialräume für die Mitarbeiter, ins vierte Geschoss die Finanzverwaltung und das Amt für zentrale Dienste, ins fünfte Geschoss der Bürgermeister mit Vorzimmer und Stabsstelle und auf selber Höhe der Sitzungssaal, Küche sowie Tisch- und Stuhllager. Und da lichtet sich das Rätsel um die Anzahl der Stockwerke. Der Sitzungssaal ist nämlich doppelt so hoch wie die Büroetagen und erscheint deshalb wie zwei Stockwerke. "Da hier keine Geschossdecke eingezogen ist, zählt das auch nur als ein Stockwerk", klärt Bürgermeister Härle auf. Das wird spätestens deutlich, wenn hier die Fenster eingesetzt sind. Die werden sich nämlich als große Glasfront über die gesamte "Doppelgeschossfläche" ziehen, und der Sitzungssaal wird sich auch nur über einen Teil des Gebäudes erstrecken.

Mit der Fertigstellung des Rohbaus ist übrigens Ende dieses Monats zu rechnen. 2020 soll das neue Rathaus bezugsfertig sein.