„Da bei einer Drehleiter mit einer Produktionszeit von mindestens zwei Jahren gerechnet werden muss, sollte bereits dieses Jahr mit den Vorbereitungen der Ausschreibung begonnen werden“, hieß es in der Sitzung. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr soll diese ausgearbeitet werden, mit ausführlichem Leistungsverzeichnis.

Ausgaben von 700.000 Euro

Vorgesehen ist eine Vergabe in drei Losen für Fahrgestell, Aufbau und Beladung des neuen Fahrzeugs. Insgesamt wird demnach mit Kosten von rund 700 000 Euro gerechnet. Für die Anschaffung erhält die Gemeinde Salem eine Zuwendung vom Land in Höhe von 254 000 Euro. Diese werde zeitverzögert in vier Raten zu je 63 500 Euro in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 bereitgestellt, berichtete Julia Kneisel, Amtsleiterin Zentrale Dienste.

Feuerwehr-Kommandant Jochen Fuchs hatte den Beschluss bis in den späten Abend im Zuschauerraum des großen Ratssaals abgewartet. Das wurde ihm von den Gemeinderäten und Bürgermeister Manfred Härle hoch angerechnet. Wolfgang Bauer (CDU) warb darum, nicht auf eine 08/15-Drehleiter zu setzen. Und Henriette Fiedler (FWV) frug, ob eine Übergangslösung bis zur Anschaffung des neuen Fahrzeugs möglich ist, da die aktuelle Drehleiter mitunter Schwierigkeiten bereitet.

Dies wurde von Bürgermeister Härle jedoch verneint. Der nächste Schritt in dem Verfahren ist nun die Ausschreibung. Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.