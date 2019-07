von Mardiros Tavit

Zum Abschied schenkten die Kinder des multikulturellen Chors „Salem singt bunt“ Hildegard Sasse musikalisch einen Regenbogen. Der umtriebigen Sasse war anzusehen, wie sehr sie das berührte. Sie hatte mit Chorleiterin Margit Koch den Chor 2015 für die Flüchtlingskinder aufgebaut. Eigentlich hatte Sasse sich schon 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Doch die Nachfolgeregelung funktionierte nicht so wie geplant. Das Landratsamt als einer der beiden Träger des Treff Grenzenlos musste erneut auf die Suche gehen. Nun ist eine Lösung da: Die neue Leiterin des Salemer Familien- und Nachbarschaftstreff heiß Jutta Laimer.

Wunsch nach örtlicher Veränderung

Jutta Laimer ist seit dem 1. Juni im Amt und wurde von Sasse umfänglich eingearbeitet. Beim Sommerfest ihres Treffs trat sie nun in den Vordergrund. „Ich hatte schon lange den Wunsch, an den Bodensee zu ziehen“, erzählte die 56-Jährige Augsburgerin im SÜDKURIER-Gespräch. Laimer ist gelernte Krankenschwester und studierte anschließend Sozialpädagogik. Ende 2018 nahm sie diesen persönlichen Wunsch nach örtlicher Veränderung in Angriff. Die fünf Kinder waren außer Haus, sie arbeitete damals als Diplompädagogin schon im sozialen Bereich.

Beim Sommerfest des Treffs wurde Hildegard Sasse verabschiedet. | Bild: Mardiros Tavit

Das Beruflichen Fortbildungszentrum Augsburg ist ein starker Bildungsträger in Bayern. „Lehrlinge ohne Stelle, Langzeitarbeitslose, Migranten waren meine Kunden“, zählte Laimer auf. Ein großer Teil sei die berufliche Beratung gewesen, aber auch die persönliche Beratung ihrer Kunden war ihr wichtig. Laimer arbeitete im Netzwerk mit anderen Organisationen wie Schulen oder der Arbeitsagentur.

Umzug nach Salem, Bewerbung beim Landratsamt

Jutta Laimer zog im Dezember mit ihrem Mann zu Freunden nach Salem und schrieb zwei Bewerbungen für Stellen im Bodenseekreis. Das Landratsamt antwortete. „Aber nicht für die Stelle, auf die ich mich beworben hatte“, berichtet die neue Leiterin. Das Amt wies sie auf eine noch offene Stelle der Leiterin des Salemer Treffs hin. „Was konnte mir Besseres passieren, als dort zu arbeiten, wo ich wohne“, sagt Laimer lächelnd.

Salem Ganz Salem sammelt Müll Das könnte Sie auch interessieren

Der Familien- und Nachbarschaftstreff Grenzenlos wurde vor über 20 Jahren gegründet. Er ist ein interkultureller Begegnungsort und bietet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Hier gibt es Beratung und Hilfe von Fachkräften. Schwerpunkt der pädagogischen Begleitung ist die Unterstützung von Erziehenden und ihren Kindern in unterschiedlichen Lebensformen. Der Treff arbeitet im Netzwerk von Eltern, Schulen, Pfarrämtern, Helferkreis und Ämtern. Die Angebote des Treffs sind niederschwellig und sind präventiv angelegt. Die Kosten für Mitarbeiter werden vom Landratsamt getragen, Räume und Ausstattung von der Gemeinde Salem bezahlt.

Neue Aufgaben für den Treff

Mit dem Umzug in die Salemer Neue Mitte werden neue Aufgaben auf den Treff zukommen. Dort wird der Treff besser an die Gemeindearbeit angebunden sein. „Eine Anlaufstelle, wo einkommensunabhängig Menschen in neuen Familiensituation Hilfe bekommen. Es wäre schön, wenn sich die Kulturen weiter zur gegenseitigen Bereicherung mischen“, wünscht sich die neue Chefin Jutta Laimer. So sei auch der Umzug der Migrations- und Jugendbeauftragten in die Neue Mitte „eine schöne Kombination“.