Die Bauarbeiten sind beendet, der Garagenpark Salem ist bereit, den ihm bestimmeten Zweck zu erfüllen. In insgesamt 34¦Modulen kann vom Oldtimer, Wohnwagen, Boot oder Möbel zur Zwischenlagerung alles sauber und sicher aufgewahrt werden. Carina Pflüger von der Betreibergesellschaft des Garagenparks ist selbst beeindruckt von den Dimensionen: „Auf 4000¦Quadratmetern gibt es 34 Module in den Größen S bis XXL und sie haben eine Höhe von bis zu 4,40¦Metern.“ Die Monatsmiete liege, je nach Modulgröße, bei 90 bis 760¦Euro, so Pflüger weiter. Das Angebot richtet sich sowohl an Existenzgründer, die erst einmal auf kleinem Raum beginnen wollen, und handwerkliche Betriebe, die einfach Lagerraum für Werkzeug und Materialien brauchen, als auch an Privatpersonen, die eine Unterstellmöglichkeit für ihr Hab und Gut benötigen.

Garagen decken Bedarf

„Die 34¦Module sind in sich abgeschlossen“, erklärt Pflüger. Die Trennwände bestehen aus Holz, die Verschalung aus Metall. Jedes Modul hat ein eigenes Rolltor. „Viele Menschen suchen eine Lagermöglichkeit für Dinge, die Zuhause keinen Platz finden“, erläutert Pflüger weiter. Auch Hausmeisterunternehmen hätten schon Interesse angemeldet. Garagen und Lagerräume werden vor allem gebraucht, weil für ein Wohnmobil etwa oft kein Platz auf dem eigenen Grundstück ist oder das eine und andere Möbelstück bei einem Umzug oder einer Renovierung erst einmal zwischengelagert werden muss.

Zudem betont Pflüger die Aspekte Sauberkeit und Sicherheit. „Das ganze Areal ist eingezäunt und videoüberwacht. Zugang hat nur, wer einen Schlüssel besitzt.“ Die Böden sind ordentlich betoniert und entsprechend leicht sauberzuhalten, sodass ein eingestellter Oldtimer oder Wohnwagen während der Unterbringungszeit nicht verstaubt, verschmutz oder gar der Gefahr von Beschädigungen wie etwa Kratzern ausgesetzt ist.

Genügend Rangierflächen

Die Wege sind asphaltiert, ausreichend Parkplätze sind ebenfalls vorhanden und es gibt sogar eine Toilette. Vor den Boxen gibt es, wie Carina Pflüger weiter aufzählt, „genug Raum zum Rangieren“, sodass beispielsweise die Einfahrt mit dem eigenen Boot kein Problem darstellt. Dank des eigenen Stromanschlusses, Wechsel- und Starkstrom, könne sogar eine eigene Hobbywerkstatt eingerichtet werden. Darüber hinaus ist das gesamte Areal beleuchtet und 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr zugänglich.

Informationen im Internet:

http://www.garagenpark-salem.de