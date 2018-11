von Peter Schober

Die Nachfrage nach den Bauplätzen im Neubaugebiet "Stefansfeld Nordost", das zurzeit erschlossen wird, ist ungemein groß. Für 62 Bauplätze haben sich 220 Interessenten beworben. Sie werden erstmals nach einem Kriterienkatalog vergeben, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Dem Katalog liegen sechs Kriterien mit unterschiedlicher Gewichtung zugrunde. Die Maximalpunktzahl liegt, abhängig von der Anzahl der Kinder der Bewerber, bei etwa 78 Punkten. Bei mehr als drei Kindern kann sie auch höher sein. Denn ab drei Kindern gibt es sieben Punkte pro Kind. Bei einem Kind sind es fünf.

Punkte bekommt, wer in Salem wohnt oder arbeitet

Stark ins Gewicht fällt auch, wenn man in Salem wohnt. Dafür gibt es 18 Punkte. Junge Familien ab Jahrgang 1982 erhalten 17 Punkte. Dieses Kriterium setzt keine Ehe voraus. Zehn Punkte gibt es, wenn man in Salem seinen Arbeitsplatz hat. Bewerber, die noch kein Wohneigentum haben, bekommen sieben Punkte. Fünf Punkte gibt es für ehemalige Salemer. Dazu muss man aber bis zum 1. Januar 2016 in Salem seinen Wohnsitz gehabt haben.

Keine Extra-Punkte für ehrenamtliche Tätigkeit

Ehrenamtliche Tätigkeiten fanden keinen Eingang in den Kriterienkatalog. "Es wäre äußerst schwierig, dafür eine Bewertungsskala zu finden", meinte Bürgermeister Manfred Härle. Gemeinderätin Stephanie Straßer (FWV) begrüßte die Bauplatzvergabe nach einem Kriterienkatalog. So würde die Bauplatzvergabe transparent und man komme nicht in Erklärungsnot über die Vergabe.

Arnim Eglauer (SPD): "Diesen Entscheidungsspielraum nehmen wir uns"

Bisher hat der Gemeinderat Bauplätze nach einem gewissen Ermessensspielraum vergeben. Dabei konnte zum Beispiel auch die Zugehörigkeit zur Feuerwehr berücksichtigt werden. "Diesen Entscheidungsspielraum nehmen wir uns durch den Kriterienkatalog", gab Arnim Eglauer (SPD) zu bedenken.

Neuer Kindergarten Im Neubaugebiet "Stefansfeld Nordost" ist auch die Errichtung eines neuen Kindergartens vorgesehen, in dem die Kindergärten Stefansfeld und Weildorf zu einer zukunftsorientierten Einrichtung vereint werden sollen. Der Gemeinderat hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Architektenleistungen für den neuen Kindergarten an die Arbeitsgemeinschaft Hack/Lüttin (Friedrichshafen/Konstanz) zum Angebotspreis von rund 500 000 Euro vergeben. Die Architektenleistungen waren europaweit ausgeschrieben worden. Daraufhin gingen insgesamt 19 Bewerbungen ein.

Nach Angaben von Bauamtsleiter Torsten Schillinger kamen aus dem Ausland nur zwei Bewerbungen, eine aus der Schweiz und eine aus den Niederlanden. Ebenfalls je eine Bewerbung ging aus München und aus Stuttgart ein. Fünf Bewerber stammten aus Stuttgart. Die restlichen Bewerbungen, so erklärte Schillinger, seien aus der Umgebung gekommen. Jury: Die eingegangenen Bewerbungen wurden von einem fünfköpfigen Gremium nach zuvor festgelegten Kriterien bewertet. Diesem Gremium gehörten Bürgermeister Manfred Härle, Gemeinderätin und Architektin Stephanie Straßer, Bauamtsleiter Torsten Schillinger, der Konstanzer Architekt Professor Raimund Blödt und August Gustke von dem Stuttgarter Büro "StadtLandPlan" an.

