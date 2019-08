Ende Juni verletzte ein 42-jähriger Arbeiter auf der „Neue Mitte“-Baustelle in Salem einen 47-jährigen Kollegen mit einem Messer schwer. Beide wohnten in Containern direkt auf der Baustelle. SÜDKURIER-Mitarbeiter Steffen Schmidt hat sich dort umgesehen und berichtet von seinen Eindrücken

Die Baustelle sieht aus wie ein großer Ameisenhaufen. Geschäftiges Treiben überall. Arbeiter laufen an mir vorbei, es sieht zufällig aus, aber jeder weiß ganz genau, was er in diesem Wirrwarr macht. Nur ich nicht. Etwas unsicher und verloren irre