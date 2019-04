von SK

Ein musikreiches Jahr 2018 liegt hinter dem Musikverein Weildorf und dessen Förderverein. Bei der Mitgliederversammlung ließen die Musiker dieses Jahr Revue passieren und blickten auf vergangene Veranstaltungen. Auch Neuwahlen und eine besondere Ehrung standen auf der Tagesordnung. Über ausnahmslosen Rückhalt im Förderverein durften sich laut einem Pressetext Manfred Kleiner und Nikolas Häusler freuen. Sie wurden jeweils einstimmig als Vereinsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Einstimmig fiel auch die Wiederwahl von Kassier Daniel Keller aus. Zum Kassenprüfer wurde Fritz Lohr gewählt. Im Musikverein werden weiterhin Vorsitzender Florian Harnau und Stellvertreter Stephan Ziegler das Steuer in der Hand haben. Beide wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Insgesamt 21 Auftritte und Veranstaltungen liegen in 2018 hinter dem Verein, so der Pressetext. Darunter die Fastnachtssaison, mehrere Hochzeiten von Musikanten, zahlreiche Feierabendhocke und Frühschoppenkonzerte, die musikalische Umrahmung des Tags des offenen Denkmals an der historischen Kegelbahn Weildorf und das Jahreskonzert.

Ehrungen für Probebesuche

Eine Veränderung hat Dirigent Martin Blaser angekündigt. Er wolle den Taktstock 2019 abgeben, um selbst wieder mehr mitspielen zu können. Mit der Saison 2018 sei er zufrieden. Besonders das Konzert unter dem Motto "Weildorfer Grillharmonie – Ein Konzert für alle Sinne" sei beim Publikum gut angekommen und einige Stücke aus dessen Programm sollen für die Frühschoppensaison 2019 übernommen werden. Für die häufigsten Probebesuche wurden Martin Blaser, Stefanie Boll, J ana Mayer, Bruno Sailer, Dorothee Sailer sowie Marius Walk geehrt.

Besonders geehrt wurde bei der Versammlung der im Mai 2018 verstorbene Thomas Ziegler. Zu seinen Verdiensten zählt laut Pressetext über 42 Jahre aktives Spiel an Flügelhorn und Trompete. Zudem war er langjähriger Vorsitzender des Musikvereins und Chef der Fastnachtsgruppe „Weildorfer Chaoten“ und stets hilfsbereit, kameradschaftlich und engagiert für die Jugend. "Nicht nur sein musikalisches Talent, sondern auch seine kameradschaftliche Art werden uns sehr fehlen", wird Vorsitzender Florian Harnau zitiert.