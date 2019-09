Den Angaben des Mannes zufolge fuhr er mit seinem Auto auf der Bodenseestraße in Richtung Uhldingen, berichtet die Polizei. Während der Fahrt flog ihm eine Mücke ins Auge, weshalb er hierdurch kurz abgelenkt war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fiat einer 39-Jährigen. Keiner der Verkehrsteilnehmer wurde bei dem Unfall verletzt, teilt die Polizei mit. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro an den Fahrzeugen.