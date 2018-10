Andächtige Mönchsgesänge vermischt mit dynamisch-neuzeitlichen Orgel- und E-Gitarrenklängen: Diese besondere musikalische Kombination konnten die Zuhörer beim Klostererlebnistag im Salemer Münster erleben. Thema des ungewöhnlichen Konzerts der „musica mediaevalis“ war der Übergang zwischen Leben und Tod hin zu einem „himmlischen Jerusalem“. Orientiert an Originalhandschriften aus der Zisterzienserliturgie ließen die fünf Musiksolisten, darunter das Berliner Vokalensemble „Nox Vostra“, in der mittelalterlichen Abteikirche klösterliche Spiritualität spürbar werden. Unter den Interpretationen befand sich auch ein Eingangsgesang zu Begräbnissen, der 1225 im Skriptorium des Kloster Salem aufgezeichnet wurde. Zu hören gab es auch Mariengesänge aus verschiedenen Zisterzienserklöstern in Spanien und Frankreich sowie ein Marienlied aus der Feder von Hildegard von Bingen.

Die Solokünstler Kalle Karima (vorne) und Andreas Behrendt treffen mit ihren ausdrucksstarken Improvisationen an E-Gitarre und Orgel aufeinander. | Bild: Martina Wolters

Mit dem ersten Orgelton verlosch das Licht in der Kirche. Nur der Altarraum war durch Kerzen beleuchtet. So bekamen die Zuhörer die Möglichkeit, sich komplett auf den wettstreitenden Prolog zwischen Andreas Behrendt an der Münsterorgel und dem finnischen E-Gitarristen Kalle Kalima einzulassen. Immer wieder im Laufe der eineinhalbstündigen Konzertvorführung trafen die Musikinterpretationen der beiden Künstler aufeinander, mal gegensätzlich, dann wieder harmonisch vereint. Kalima entlockte seinem Instrument dabei zum Teil sphärisch-schrille Klänge. Motive der alten Vokalmusik traten in Dialog mit modernen Improvisationen und Kompositionen. Dort, wo sich zwischen dem 12. und 18. Jahrhundert die Zisterziensermönche zum Chorgebet versammelt hatten, bewegten sich singend Bariton Burkard Wehner, die Mezzosopranistin Winnie Brückner und Countertenor Philipp Cieslewicz vom Ensemble Nox Vostra. Den akustischen Verhältnissen der dreischiffigen Basilika angepasst, sangen sie in gemessenem Tempo. Ebenso ruhig waren ihre Bewegungen. So nutzten sie den Kirchenhall perfekt aus. Für das Publikum entstand dadurch der Eindruck eines großen Mönchschores. Pur oder in kongenialer Verbindung zu Orgel- und oder Gitarrenmusik zelebrierten die Solisten das musikalisch-historische Erbe und füllten den Kirchenraum mit dem Klang ihrer Stimmen. „Zum Paradies mögen Engel dich geleiten“, sangen sie beispielsweise in der St. Galler Antiphon, in der es um das Hinübergehen in die heilige Stadt Jerusalem geht.

Die fünf Musiksolisten Andreas Behrendt, Kalle Karima, Philipp Cieslewicz, Winnie Brückner und Burkard Wehner bringen dem Salemer Publikum das Erbe der Zisterziensermönche näher. | Bild: Martina Wolters

„Wenn wir sterben, werden wir eigentlich geboren“, sagte Musikwissenschaftler Burkhard Wehnert in Anlehnung an die von ihm aufgespürten Zisterzienserhandschriften. Immer wieder sei er darin auf die Inschrift „In natali“ (auf deutsch „Am Geburtstag“), gestoßen, obwohl es sich nicht um den Geburtstag des jeweiligen Verstorbenen, sondern um dessen Todestag gehandelt habe. Mit einem mehrstimmigen Jubelgesang aus dem spanischen Zisterzienserinnen-Kloster Las Huelgas aus dem 14. Jahrhundert endete im Verbund mit Orgel- und Gitarrenklang ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Die vormals ganz ruhig lauschenden Konzertgäste applaudierten angetan und lange.

Auch eine Originalhandschrift aus Salem bringen die Musiker zur Aufführung. | Bild: Martina Wolters

Das Konzept Seit 16 Jahren begleiten der Kantor Andreas Behrendt und der Musikwissenschaftler Burkard Wehner gemeinsam mit dem Ensemble Nox Vostra die ehemalige Zisterzienserabtei Salem mit ihrem kulturellen Projekt. Mit ihrem Konzept wollen sie Interessierten das kulturelle Erbe der Zisterziensermönche, zum Beispiel deren liturgische Gesänge, näher bringen. Zu ihren Konzerten bieten sie eine Programmeinführung mit Informationen zur besonderen Architektur der Zisterzienserbauten an. "Wer den Idealplan einer Zisterzienserkirche kennt, findet sich in jedem dieser Klöster zurecht", sagt Wehner. Als Solisten waren diesmal auch der finnische Improvisationsmusiker Kalle Kalima, die Mezzosopranistin Winnie Brückner sowie Countertenor Philipp Cieslewicz dabei.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein