Start in die Karwoche, dem Höhepunkt der Fastenzeit: Doch was verstehen die Menschen in der Region überhaupt unter Fastenzeit? Sie ist als spirituelle Handlung nämlich in vielen Kulturen verankert. Siegfried Kienle aus Mittelstenweiler, Sozialarbeiterin Hildegard Sasse aus Salem, Frührentnerin Sylvia Kudermann aus Salem und Schülerin Aylin Karakut, eine Muslimin, berichten.