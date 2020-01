Bei der Salemer Bücherei tut sich einiges und das schon vor dem geplanten Umzug in die Neue Mitte. Seit gut vier Wochen unterstützt Lena Kleiner, die im Rathaus eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten macht, das Büchereiteam um Leiterin Anja Steppacher. Nach und nach nimmt sie jedes der rund 10 000 vorhandenen Bücher und anderen Medien in die Hand und versieht jedes einzelne Objekt mit einem sogenannten Tag.

Rückgabebox soll aufgestellt werden

Dank dieser aufgeklebten Etiketten und der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) wird es möglich, Bücher, CDs und Filme an einem Automaten selbst auszuleihen oder zurückzugeben. Mittels dieser RFID-Technik werden Informationen über Radiowellen von einem Datenträger, dem Transponder, zu einem Lesegerät und umgekehrt übertragen. Zukünftig soll es eine Rückgabebox geben, die rund um die Uhr genutzt werden kann.

Zeitersparnis für die Mitarbeiter

Das Chip-System birgt laut Büchereileiterin Anja Steppacher auch eine Zeitersparnis für die Mitarbeiter. Bisher müsse jedes Buch einzeln aufgeklappt und gescannt werden. Nach dem Umstellen auf RFID könne man dann bis zu fünf Buchexemplare gleichzeitig verbuchen.

Diebstahlschutz wie in einem Kaufhaus

Darüber hinaus erhöhe das neue System die Sicherheit. Wie die Büchereileiterin erläutert, könne sich der Kunde das ähnlich vorstellen wie den Diebstahlschutz in einer Kleiderboutique. Wenn auf dem Tag des Mediums keine Ausleihe festgehalten sei, gebe es ein entsprechendes akustisches Signal. „Bis zum Umzug an den Schlosssee muss alles im Bestand einen Chip haben“, unterstreicht Steppacher. Um die neue Bücherei im Rathausneubau technisch funktionsfähig und kundenfreundlich herzurichten, bleibe sie über den Mai für Ausleiher geschlossen.

Mehr Filme und Serien im Sortiment

Schon jetzt ist die Veränderung in den Büchereiregalen sichtbar. Zum Beispiel hat die Leiterin das Segment Action- und Science-Fiction-Filme ausgeweitet sowie mehr Serien und Dokumentationen angeschafft. Den Bücherbestand hat das Team um Anja Steppacher bereits nach Genres wie Liebe, Drama oder Spannung sortiert.

Ab Juni können Besucher in die neuen Räumlichkeiten

In den neuen Räumen soll es dann „gemütliche Leseplätze mit Sicht auf den Park“ geben, kündigt die Büchereileiterin an und ergänzt: „Zum bisherigen Zeitschriftenangebot kommen noch Tageszeitung und Wochenzeitung hinzu.“ Ab Juni können Besucher in die neuen, barrierefreien Räumlichkeiten am Schlosssee kommen.