von Tina Wolters

Quasi das ganze Dorf Mittelstenweiler wird am Sonntag, 3. März, auf den Beinen sein, wenn 13 Narrenvereine aus Salems Teilorten nebst einer Gastzunft aus Mennwangen und sieben Musikgruppen zu Gast sein werden. Seit Mitte des vergangenen Jahres plant ein 15-köpfiges Gremium die Umzugsroute, die Helfereinsätze und einen reibungslosen Ablauf für den im Zweijahresturnus stattfindenden Narrenumzug, der nach 24 Jahren endlich wieder im "Wieler" stattfindet. Los geht es um 14 Uhr.

Treiben auf dem Dorfplatz

Die mitlaufenden Narren stellen sich in der Spießhalden auf. Der närrische Lindwurm wird die Bergstraße abwärts bis zum Eierhof Pfaller verlaufen. Von dort geht es wieder aufwärts über die Tobelstraße und auf der Lindhalden. Am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) endet zwar der Umzugsweg, nicht aber die Feierei. Laut Organisatorenteam ist dann "närrisches Treiben rund um den Dorfplatz" angesagt. Neben Verpflegungsstationen entlang der Umzugsstrecke können sich die zahlreich erwarteten Zuschauer vielerorts verköstigen und unterhalten. Im DGH können sie zu Kaffee und Kuchen einkehren und später in Barzelt, Blaulichtbar oder Kellerbar abtanzen. Der genossenschaftlich betriebene Dorfgasthof Rössle wird ebenso wie die zugehörige Scheuer für Gäste geöffnet sein.

Gefeiert wird auch der 40. Geburtstag der Maskengruppe Dichelbohrer. | Bild: Narrenverein

Die für das Großereignis benötigten Helfer kommen aus ganz Mittelstenweiler: von der Dorfgemeinschaft, den Damenturnerinnen, der Feuerwehr, dem Stammtisch und der Theatergruppe. Schließlich soll auch das 40-jährige Bestehen der Dichelbohrer-Gruppe des Narrenvereins "Goldene 7" gefeiert werden. Die Maskengruppe gehört zu einer der wenigen Gruppierungen im Bodenseeraum, die ein historisches Handwerk darstellen. Sie verkörpern eine bis Mitte des 19. Jahrhunderts in Mittelstenweiler aktive Berufsgruppe, die Wasserleitungen aus Kiefernholz herstellte. Den 200 Jahre alten Original-Dichel haben die närrischen Handwerkergesellen bei jedem Umzug dabei. Die Mehrzahl der Dichelbohrer ist dem letzten ortsansässigen Handwerksmeister nachempfunden. Ein paar "Ninewible" versorgen die Zuschauer mit Süßigkeiten. Wer sich die Dichelbohrer-Utensilien nach dem Umzug ansehen möchte, besucht einfach das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein in Orsingen-Nenzingen, wo sie ausgestellt sind.