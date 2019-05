von Peter Schober

Patrick Hummel vom Bauamt gab in der Sitzung des Gemeinderats einen neuen Sachstandsbericht. Noch in diesem Jahr möchte die Gemeinde in Abstimmung mit der Markgräflich-Badischen Verwaltung die Sanierung der Radwegverbindung von Stefansfeld nach Frickingen in die Wege leiten. Auf diesem Wirtschaftsweg, der auf Salemer Gemarkung dem markgräflichen Haus gehört, haben sich in den vergangenen Jahren starke Absenkungen eingestellt, die zu immer größeren Rissen in der Asphaltdecke führen. Wie Patrick Hummel berichtete, ist man auch um den Ausbau des an der Seefelder Aach entlang führenden Radwegs von Grasbeuren nach Ahausen bemüht. Beim Regierungspräsidium Tübingen habe man eine Förderung zum Ausbau dieses Überlandradwegs beantragt.