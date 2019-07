Laue Nacht am Freitag und Regen am Samstag: Das Wetter beim 39. Schlossseefest war zwar wechselhaft, die Stimmung bei den Besuchern aber stabil in einem Hoch begriffen. Das Klangfeuerwerk begeisterte am Schlosssee wieder tausende Besucher, und die Band Ois Easy verbreitete Partylaune. Hier haben wir die Bilder dazu.