Unterhaltsam, witzig, rasant und manchmal ein bisschen frech kam die Inszenierung des romantischen Märchens von der harten Nuss nach E.T.A. Hoffmann daher. Die erfahrene Theaterpädagogin und langjährige Regisseurin Karoline Herzog-Lohmann zog junge wie erwachsene Gäste im Neufracher Pfarrheim in ihren Bann.

Mit wenig Requisiten schaffte sie Theateratmosphäre zum Dranbleiben. Als alleinige Darstellerin wechselte sie flugs zwischen verschiedensten Rollen rund um die Geschichte von Mäusen, einer verzauberten Prinzessin und der Suche nach ihrer Rettung, der Nuss Krakatuk.

Kecke Stroffmäuse tanzen

Mit roter Glitzerkrone auf dem Kopf mimte Herzog-Lohmann den gebieterischen König. Die Goldkrone stand für die Königin, die ihrem Gatten seine Lieblingswürste zubereitet. Als die Königsmutter in einem großen, goldenen Kessel den vermeintlichen Wurtsbrät mit Speck vermischt, werden Mäuse angelockt. Zur Freude der zuschauenden Kinder ließ die Schauspielerin kecke Stoffmäuse tanzen.

Prinzessin verwandelt

Weil die Mäuse den Speck für die Königswürste stibitzen, müssen sie weg. Aus Rache verwandelt Mutter-Maus die neugeborene Prinzessin Pirlepattchen in ein Mädchen mit Mäusegesicht. Über 15 Jahre lang suchen der höfische Uhrmacher Droßelmeier und der Hofastronom nach dem Gegenzauber in Form einer seltenen Nuss. Schließlich treibt sie das Heimweh zurück nach Nürnberg, wo sie tatsächlich endlich fündig werden. „Jetzt wisst Ihr alle, was die Redewendung vom Knacken einer harten Nuss bedeutet“, sagte Karoline Herzog-Lohmann.

Viele Liebe zum Detail

Familiengerecht und mit viel Liebe zum Detail hat Herzog-Lohmann das Kunstmärchen inszeniert. Mit selbstgebauten Holzleuchten leuchtete sie ihre Bühne im Neufracher Pfarrheim aus. Verschiedene Hüte standen für verschiedene Charaktere, die Herzog-Lohmann gekonnt mit Leben füllte. Mal flötete sie lieb in Königinnen-Manier, mal mimte sie den gewitzten Uhrmacher auf Jagd. Als wütender Monarch flitzte sie per Roller durch den Saal. Kinder und Erwachsene waren von der Vorstellung begeistert.