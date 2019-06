von Mardiros Tavit

„Ich wollte Schriftstellerin werden“, erinnert sich Ida Moltkenthin, 16-jährige Schülerin des Stockacher Nellenburg-Gymnasiums. Als sie diesen Wunsch ihrem Vater gegenüber äußerte, ermunterte er seine Tochter, alles niederzuschreiben, was ihr durch den Kopf geht.

Als Kind hat sie nicht gelesen

Dabei war es überhaupt nicht ausgemacht, dass sie zur Schreibkunst findet. „Als Kind habe ich nicht gelesen“, weiß Moltkenthin zu berichten. Erst über ihre drei Jahre ältere Schwester Rhea hat sie die Welt der Bücher entdeckt. Rhea gab ihr „das magische Baumhaus“ zum Lesen. Sofort war sie von dieser fantastischen Welt in den Büchern angetan. „Mein Zimmer ist voller Bücher, sie sind wie eine zweite Welt für mich“, erzählt sie.

Ideen muss sie rasch notieren

Später kam das Schreiben hinzu. Dabei hat sie sich im Laufe der Zeit eine eigene Technik angeeignet. „Ich bin viel in der Natur, lasse meine Gedanken schweifen, wälze die Wörter und Geschichten im Kopf immer wieder um“, beschreibt Moltkenthin ihre Arbeitsweise. An Ort und Stelle wird der Text, den sie sich in Gedanken zurechtgelegt hat, schnell auf ein Blatt Papier niedergeschrieben. „Immer auf loses Papier, nie in ein Notizbuch“, betont sie. Da sei sie freier beim Schreiben.

Auf Schmierpapier muss es nicht so sauber aussehen wie in einem Buch. Das habe aber zur Folge, dass sie ihre Schrift manchmal nicht lesen könne. Sollte ihr einmal nichts einfallen, nimmt sie ihr kleines Buch mit den „schönen Wörtern“, die ihre begegneten, zur Hand. Sie bildet dann Assoziationsketten. Aus Wörtern werden Sätze, die sie zu Texten weiter webt. Sie sei hoch sensibel und empathisch. So fließen auch ihre jeweiligen Stimmungen in ihre Texte mit ein. „Mir ist es wichtig, die Menschen zu berühren“, sagt sie.

Mit ihrer ersten Kurzgeschichte gewann sie vor zwei Jahren einen Literaturwettbewerb. Der Text wurde in der Anthologie „Von Weltenbummlern und Lebenskünstlern“ veröffentlicht. Seitdem habe sie sich weiterentwickelt, gewann die Ausschreibung für die Kulturakademie des Landes Baden-Württemberg.

Ida Moltkenthin liest am Mittwoch, 5. Juni, beim Linzgau-Literatur-Verein ab 18 Uhr im Fachwerk 11 in Salem in der Schlossallee 11.