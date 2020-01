von Mardiros Tavit

Während des Gesprächs hält Martin Schmid, Landwirt in fünfter Generation, kurz inne. „Das betrifft mich ja auch“, sagt er verwundert zu sich selbst. Kurz zuvor hatte er die Phasen des Sterbens landwirtschaftlicher Höfe aufgezählt.

Gepachtete Fläche gerodet und zurückgegeben

Denn mit dem Ende des vergangenen Jahres hatte er 1,2 Hektar gepachteter landwirtschaftlicher Fläche zurückgegeben. Die Obstbäume auf dieser Plantage wurde schon gerodet. „Die Fläche muss ich so zurückgeben, wie ich sie gepachtet habe.“ Aus den Bäumen, die im Sommer Äpfel und Zwetschgen trugen, wird Feuerholz.

Immer schwerer, auskömmliches Einkommen zu erzielen

Im Internet habe er den Aufruf zum Aufstellen grüner Kreuze gelesen. Kurz darauf habe er als erster Landwirt in der Gemeinde Salem grüne Kreuze an seinen Obstplantagen aufgestellt. Er sei noch Vollerwerbslandwirt, betont Schmid. „Das ‚Bauer sucht Frau‘-Image ist nur im Fernsehen so“, eigentlich seien diese Fernseh-Bauern im Nebenerwerb in der Landwirtschaft tätig. Es werde den Bauern mit immer neuen Vorgaben immer schwerer gemacht, ein auskömmliches Einkommen zu erzielen.

Bodenseekreis Überlinger Landwirte machen mobil: Volksantrag kontra Volksbegehren Das könnte Sie auch interessieren

Bereiche, die sich nicht mehr lohnen, werden eingestellt

Die Bewirtschaftung von Höfen, die vielleicht über 100 oder gar 200 Jahren bestanden, lohne sich plötzlich nicht mehr. Schmid sieht sich als Unternehmer. „Die Bereiche, mit denen nicht genug verdient wird, werden eingestellt.“ Im nächsten Schritt suche sich der Landwirt eine andere Haupteinnahmequelle und betreibe den Hof im Nebenerwerb oder verpachtet ihn ganz oder zum Teil. Aber wenn er ins Rentenalter komme oder krank werde, müsse er sich oft vom Hof lösen. Das seien Vorgänge, von denen die Öffentlichkeit nichts mitbekommt.

Protest gegen immer schärfere Vorgaben

Das grüne Kreuz ist für Schmid ein stilles Mahnmal gegen das Höfesterben und auch ein Protest gegen die immer schärferen gesetzlichen Auflagen. So gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, das Anfang September verabschiedet und zur Initialzündung der Landwirte-Bewegung der grünen Kreuze wurde. Aber auch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg sieht er sehr kritisch. Vor allem die Vorgaben für die Bioproduktion.

Ideal: regional produzieren und regional konsumieren

Ideal wäre für ihn, regional zu produzieren und regional zu konsumieren. Aber das Verbrauchenverhalten sei ein anderes. Auch wenn er für eine Bioproduktion sei: Die Lebensmittel müssten auch verkauft werden. „Warum lässt man uns Landwirten nicht die Entscheidung, was und wie wir produzieren wollen?“

Auch Jungbauer Patrick Saile (rechts, mit Tochter Laura) setzte grüne Kreuze an seine Obstplantagen. Fritz Baur und Meike Vögle unterstützten ihn dabei. | Bild: Mardiros Tavit

Respekt habe er vor dem Bioland-Anbauverband. „Sie sind gegen das Volksbegehren“, stellt Schmid fest. Einer, der nach Bioland-Maßgaben produziert, ist der Jungbauer Patrick Saile. Er fand viele helfende Hände in seinem Freundeskreis, als er zehn grüne Kreuze aufstellen wollte. Die dicken Holzdielen spendete der örtliche Holzproduzent Spießmacher.

Patrick Saile: Einzig Mais rentiert sich noch

2015 hat Patrick Saile den Hof von seinem Großvater übernommen. Die geplanten Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln nennt er „nicht machbar“. Sollten die Vorgaben vom Agrarpaket und vom Volksbegehren umgesetzt werden, müsste er vielleicht seinen Hof aufgeben. „Was dann kommt, weiß ich jetzt überhaupt nicht.“ Vielleicht pflanze er dann Mais an, der rentiere sich noch. „Aber der blüht nicht, für die Bienen wäre das nichts.“