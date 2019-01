Meersburg/Salem/Sipplingen/Uhldingen-Mühlhofen/Owingen Sechs Neujahrsempfänge und etwas Show

Sechs Neujahrsempfänge stehen in den nächsten Tagen in der Region an. Dabei verlassen sich die Stadt- und Gemeindeverwaltungen längst nicht mehr nur auf Grußworte sowie Jahresrückblicke und -ausblicke. Es darf gerne mehr für die Bürger sein. So bieten einige Kommunen Showelemente oder laden besondere Redner ein – eine Auflistung.