von Peter Schober

Während 2017 insgesamt rund 1700 Besucher gezählt wurden, waren es im vergangenen Jahr mit circa 1200 Besuchern etwa 30 Prozent weniger. "Damit waren wir gar nicht zufrieden", erklärte Sabine Stark, Sprecherin des Organisationsteams des Kulturforums, als sie dem Gemeinderatsausschuss für Verwaltung und Kultur die Jahresbilanz vorlegte. Ins Minus gerutscht ist das Kulturforum mit dem ihm von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Budget aber dennoch nicht.

Prinz Max wieder ohne Umleitungen erreichbar

Zudem zeigte sich Sabine Stark zuversichtlich, dass es in diesem Jahr, nachdem der Prinz Max wieder ohne Umleitungen erreichbar ist, mit den Besucherzahlen wieder aufwärtsgeht. Geplant sind 16 Veranstaltungen. Die Gemeinde stellt dem Kulturforum jährlich einen Festbetrag von 20 000 Euro zur Verfügung. Damit werden auch drei externe Kulturveranstaltungen gefördert: der Mozartsommer in Schloss Salem mit 5000 Euro, die Salemer Orgelkonzerte und das Theater der Fachklinik Siebenzwerge mit je 500 Euro. Neben dem Jahresbudget in Höhe von 20 000 Euro trägt die Gemeinde auch die für Hausmeister- und Bauhofdienste sowie für Verwaltungsaufwendungen anfallenden Kosten. Sie belaufen sich auf rund 33 000 Euro. Damit summieren sich die Kosten der Gemeinde für den Betrieb des Kulturforums auf 53 000 Euro.