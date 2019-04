Salem vor 44 Minuten

Kreisverkehr wegen Bauarbeiten gesperrt – Autofahrer akzeptieren Umleitung nicht

Der Kreisverkehr in Salem-Neufrach, an dem die L 205, L 206 und K 7759 zusammentreffen, ist noch bis voraussichtlich Freitag, 26. April, gesperrt. Grund sind nach Angaben des Landratsamts Instandhaltungsarbeiten an den stark beschädigten Fahrbahnen. Die Arbeiten stoßen bei einigen Autofahrern auf wenig Akzeptanz.