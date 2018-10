Hagnau 200 000 Kilo Trauben an einem Tag: Die Hagnauer Winzer sind im Dauereinsatz

Wenn sich im Herbst ein langer Winzer-Stau in der Dorfmitte Hagnaus bildet, dann ist Reben-Abgabe. Dieses Jahr sind Qualität und Quantität außerordentlich gut. 60 Winzer bewirtschaften in Hagnau 165 Hektar Rebland. Wir zeigen die Verarbeitung der Trauben in der Kellerei – von der Anlieferung der Trauben bis zur Weingärung.