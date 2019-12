Die Erzieherin Marie-Christin Sasse ist nicht nur von Berufs wegen das ganze Jahr durch kreativ unterwegs. Ob gemeinsam oder allein, Basteln hält sie gleich mehrfach für wertvoll. Für die stressige Weihnachtszeit hält die passionierte Bastlerin ein paar gute Ideen bereit, noch schnell etwas Duftiges für die Stube oder ein Mitbringsel für den Weihnachtsbesuch zu fertigen.

Vier Zweige, bespannt mit Draht und Naturmaterial, werden eine Weihnachts-Harfe. | Bild: Martina Wolters

„Mir Zeit nehmen für mich und meine Kreativität, zur Ruhe kommen und gleichzeitig etwas Schönes herstellen“, fasst Sasse die Annehmlichkeiten des schöpferischen Tuns zusammen. Material dafür sammelt die Lerntherapeutin vor allem in der Natur. Viele Alltagsdinge wie Stoffreste, Ton, Papier, Glas oder ausgediente Christbaumkugeln finden bei ihr neue Verwendung. Aus einem Marmeladen- oder Einmachglas mit Tannenzapfen, Moos, Zweig und Papierstern wird ganz schnell „Weihnachten im Glas.“ Mit Holzkugel und rotem Filzmützchen gesellt sich ruck zuck noch ein Weihnachtswichtel dazu.

Duft schnell aus Zimtstange, Orangenscheibe und Anisstern gemacht

Den von ihr geschätzten “typischen Weihnachtsduft“ schafft sie mit ein paar Handgriffen aus Zimtstange, Orangenscheibe und Anisstern. Aus dünner Pappe schneidet sie einen Stern mit etwa 20 Zentimeter Durchmesser aus und bindet ihr Duft- Potpourri mit Goldschnur fest. Wer Weihnachtsplätzchen verschenken will, kann das auf einem vorher mit Kleister bestrichenen und mit Seidenpapier-Streifen beklebtem Teller tun.

Aus einer Baumrinde wird mit Moos, Kugeln und Zeigen eine weihnachtliche Deko. | Bild: Martina Wolters

Kleine oder größere Blumentöpfe bekommen mit deckender Acrylfarbe in Weinrot und Gold einen festlichen Anstrich. Gefüllt und mit der Aufschrift „Frohes Fest“ werden sie zum Geschenk. Ein Weihnachtsgeschenk aus Naturmaterialien zaubert Sasse mit vier je 20 Zentimeter langen Zweigen. Durch Schnur miteinander verbunden, bekommt sie eine harfenartige Form. Bespannt wird das Quadrat mit feinem Draht. Jetzt kann der Fantasie freien Lauf gelassen werden. Sasse hat verschiedene Deko-Möglichkeiten ausprobiert. So könnten die Harfensaiten mit Tannengrün, Schneeflocken aus Watte, rotem Beerenzweig sowie Engel und Sternen aus Papier- oder Holzstern bestückt werden. Die zweite Variante ist klassischer mit kleinen goldenen und silbernen Kugeln.

Nach Weihnachten mit ein paar Handgriffen umfunktionieren

„Wenn die Dekoration nach Weihnachten nicht mehr gebraucht wird, kann sie mit ein paar Handgriffen zur Oster- Frühlings- oder Sommerharfe umfunktioniert werden“, findet Sasse genial. Ihr gefällt besonders, „dass Selbst geschaffenes von Herzen kommt“. Der Beschenkte wisse, der Schenker habe Zeit nur für ihn investiert. „Das ist doch ganz anders, als wenn ich mit einem Knopfdruck auf die Schnelle per Internet bestelle“, sagt Sasse

Eine Variante ist Baumrinde mit Moos, Holzsternen und Zapfen als Deko. | Bild: Martina Wolters

Inspirierende Impulse holt sich die 32-Jährige auf Kunsthandwerkermärkten, in Bastelbüchern oder bei den von ihr betreuten Schülern in Grundschule und Familientreff. „Die Kinder kommen mit ihren unverbrauchten Ideen und Kreationen.“ Die nimmt die pädagogische Assistentin gerne auf und wandelt sie je nach Bedarf entsprechend ab. Nur, wenn sie beim Umsetzen einer Bastelidee gar nicht weiter weiß, greift sie auf ein You-Tube-Video zurück. Ansonsten tüftelt sie ganz in Ruhe „am Liebsten mit einem Gegenüber“ und bei leiser Musik.

Der Engel entsteht aus Papierblumendraht, Seidenpapier, einem Stück Holz, Watte und zwei Glöckchen. | Bild: Martina Wolters