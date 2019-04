Gläubige unterschiedlichster Religionszugehörigkeit fasten, um Buße zu tun, ihrem Gott näher zu sein und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Bewusst erlebter Verzicht und innere Reinigung sollen Raum geben für Neues. Auch außerhalb des Glaubens.

Hildegard Sasse, Sozialarbeiterin: "Ich verzichte auf Schokolade. Das ist anstrengend für mich. Die Tradition von Aschermittwoch bis Ostern Süßes wegzulassen, habe ich aus meinem katholischen Elternhaus übernommen. In einem Einmachglas wurden Süßigkeiten bis Ostern gesammelt. Von meiner Großmutter habe ich schon als Kind gelernt, wie wichtig es ist, Verzicht üben zu können. Darin entdeckt der Fastende eigene Stärke und die Möglichkeit, sich nicht verführen zu lassen von Lockangeboten in Lebensmittelläden." | Bild: Familie Sasse

Die Passion Jesu`Christi, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung an Ostern sind die höchsten Feste im christliche Jahreskreis. Die vorösterliche Fastenperiode dauert heute 40 Tage, im Mittelalter waren es noch bis zu 130 Tage. Die Sozialarbeiterin Hildegard Sasse aus Mimmenhausen pflegt die Fastentradition, wie sie sie in ihrem katholischen Elternhaus gelernt hat.

Einmachgläser voller Süßigkeiten

„Ich verzichte bis Ostersonntag auf Schokolade“, sagt sie und erzählt von sieben Einmachgläsern in der Küche ihrer Kindheit, in denen die Süßigkeiten aller Familienmitglieder gesammelt wurden. Von ihrer Oma habe sie gelernt, wie wichtig es für jeden Menschen sei, Verzicht üben zu können. Einmal um den Leidensweg Jesu besser verstehen zu können. Zum anderen soll so innere Stärke und Selbstkontrolle gewonnen werden und die Situation Bedürftiger besser verstanden werden.

Aylin Karakut, Schülerin: "Ich bin Muslimin. In der islamischen Religion dauert das Fasten einen Monat. Wir dürfen dann von der Morgendämmerung bis zum Sonnenaufgang nicht essen, trinken oder rauchen. Ausgenommen sind Kranke, Schwangere, Stillende und Kinder vor der Pubertät. Wir üben Verzicht, um uns in die Lage armer Menschen zu versetzen. Für mich bedeutet der Ramadan, eine stärkere Beziehung zu Gott zu bekommen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich das mit Familie und Freunden zusammen tue. Nach dem Sonnenuntergang essen wir gemeinsam." | Bild: Martina Wolters

Die Salemer Schülerin Aylin Karakut ist im muslimischen Glauben aufgewachsen. Im Islam stellt das Fasten eine der fünf Säulen der Religion, wie die 17-jährige Schülerin erklärt. 30 Tage lang dürfen Muslime zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang weder essen, noch trinken, rauchen oder Sex haben. Kranke, Kinder bis zur Pubertät sowie Schwangere und Stillende sind ausgenommen. „Für mich bedeutet der Fastenmonat Ramadan mehr Beziehung zu Gott zu haben“, sagt die junge Türkin. Es gehe auch darum, sich in die Lage armer Menschen zu versetzen. „Es gibt mir ein gutes Gefühl, Ramadan gemeinsam mit Familien und Freunden durchzuhalten bis zum Opferfest am Ende.“

Der Verzicht beim Fasten steht für Neubeginn und Besinnung nicht nur in der christlichen Kirchenlehre. | Bild: Martina Wolters

Auch in anderen Glaubensrichtungen steht Entbehrung hoch im Kurs. Im Judentum etwa existieren verschiedene Fastenzeiten. Der Versöhnungstag Jom Kippur stellt dabei den strengsten Fastentag dar. An diesem Tag sind Essen, Getränke und Genussmittel tabu. Waschen, arbeiten und Geschlechtsverkehr sind ebenso untersagt.

Sylvia Kudermann, Frührentnerin: "Früher habe ich Heilfasten praktiziert. In diesem Jahr habe ich das Basenfasten nach Wacker für mich entdeckt. Gemüse, Obst oder Sprossen sind hier erlaubt, Kohlenhydrate, Kaffee oder Alkohol nicht. Es geht ums Entsäuern und Entschlacken. Mit der körperlichen Reinigung geht auch ein psychologischer Prozess einher. So habe ich begonnen auszumisten, mich von Altlasten zu befreien. Ich faste nicht aus religiösen Gründen, halte die Fastenzeit aber für eine wichtige Zeit, sich um sich selbst zu kümmern." | Bild: Martina Wolters

Im Hinduismus spielt Nahrungsverzicht ebenfalls eine große Rolle. Anhänger der buddhistischen Lehre üben sich in Enthaltsamkeit, um sich auf Meditationen vorzubereiten. Viermal im Jahr müssen Gläubige der Orthodoxen Kirche fasten. Die evangelische Kirche ruft in der diesjährigen Passionszeit zu einem etwas anderen Fastenerleben auf. Mit der Aktion „Sieben Wochen ohne“ sollen Lügen bewusst vermieden werden.

Die einen verzichten seit Aschermittwoch auf Zigaretten und Alkohol, die anderen auf Süßigkeiten, ihr Handy oder Plastikverpackungen. Dahinter stehen schon längst nicht mehr nur rein religiöse Motive. Die Deutsche Umwelthilfe und Foodsharing beispielsweise wollen Maßlosigkeit bei Lebensmittelkonsum vorbeugen und fordern in 2019 zum „Verschwendungsfasten“ auf.

Für die Salemerin Sylvia Kudermann zählt der gesundheitliche Aspekt. Früher hat sie Heilfasten praktiziert. In diesem Frühjahr hat sie das Wacker'sche Basenfasten für sich entdeckt, bei dem Gemüse, Obst, Salat, Nüsse und Körner erlaubt sind. Nach zweiwöchigem Fasten verzichtet sie nun bis zum Osterfest noch auf Kaffee und Alkohol. „Es geht ums Entsäuern und Entschlacken.“ Psychologische Prozesse wie Loslassen werden ihrer Meinung nach mit der körperlichen Reinigung mit angestoßen. So habe sie begonnen, kräftig Schränke auszumisten. Trotzdem Kudermann nicht aus religiösen Gründen entschlackt, hält sie den Fastenzeitraum für eine „wichtige Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen.“

