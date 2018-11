Die Erinnerungen an die Salem Open Airs in diesem Sommer sind noch frisch, da stehen schon die ersten drei Konzerte für das Jahr 2019 fest. Michaela Schneider, Geschäftsleitung beim Veranstalter, der Allgäu Concerts GmbH, bestätigt, dass es wieder vier Konzerte geben wird.

Kartenvorverkauf für Rea Garvey startet

Die Fantastischen Vier treten am 16. Juni auf und die US-Band Toto steht am 18. Juli auf der Bühne. Für das dritte Salem Open Air am 10. August konnte Sänger Rea Garvey verpflichtet werden. Der Kartenvorverkauf für die Salem Open Airs mit Fanta 4 und Toto läuft bereits. Start des Kartenvorverkaufs für den Auftritt von Rea Garvey ist am Freitag, 2. November.

Für das vierte Konzert laufen Verhandlungen mit mehreren Künstlern, wie Michaela Schneider erklärt. Dabei lässt sie offen, um wen es sich handeln könnte. Denn: Die Verkündungen, wer ein Salem Open Air spielen wird, sind immer eine Überraschung. Manche Künstler kommen sogar zweimal an den Bodensee, so wie die Fantastischen Vier.

Thomas D und seine Kumpels von Fanta 4 kommen nächstes Jahr zum zweiten Mal in den Schlosspark. Mehr als 3000 Tickets sind bereits verkauft. Hier eine Aufnahme vom Salem Open Air im Jahr 2017. | Bild: Rüdiger Schall

Die Stuttgarter haben sich für einen weiteren Auftritt entschieden, weil das Konzert 2017 ein halbes Jahr im Voraus komplett ausverkauft gewesen sei und es ihnen in Salem sehr gut gefallen habe. "Wir haben auch jetzt schon über 3000 Tickets für das Konzert nächstes Jahr verkauft. Wer dabei sein will, sollte also schnell ein Ticket kaufen", empfiehlt die Geschäftsführerin.

Für Salem ist die richtige Mischung wichtig

Wie man sich Verhandlungen mit einem Künstler oder einer Gruppe vorstellen muss? Michaela Schneider berichtet: "Meistens bekommen wir mit, wenn von einem Künstler die Tournee geplant wird und dann fragen wir spezifisch für unsere Open-Air-Venues an. Manchmal kommen aber auch die Managements auf uns zu und fragen, ob wir einen Künstler veranstalten wollen und welches Venue geeignet wäre. Man muss immer Augen und Ohren offen halten und gute Kontakte haben."

Für den Veranstaltungsort Salem ist der Allgäu Concerts GmbH wichtig, Künstler für verschiedene Zielgruppen zu buchen. "Man kann nicht mehrere Acts aus einem Genre im gleichen Jahr veranstalten. Es sollte schon etwas abwechslungsreich sein", erläutert die Geschäftsführerin.

In der Bodensee-Region gab es in diesem Jahr innerhalb weniger Wochen 16 Open-Air-Konzerte, woraus sich eine gewisse Konkurrenz um die Künstler und Besucher ergibt. Dazu erklärt Michaela Schneider: "Man spricht sich zum Teil schon untereinander ab. Wenn sich aber die Veranstaltungsgebiete überschneiden, ist der Konkurrenzkampf groß. Man schaut, dass man selbst die besten Künstler bekommt und möglichst früh den Vorverkauf startet."

Die US-Band Toto gibt ihre Hits am 18. Juli in Salem zum Besten. Hier Sänger Joseph Williams bei einem Auftritt während eines Jazz-Festivals in der Schweiz. | Bild: Valentin Flauraud

Die Salem Open Airs werden seit dem Jahr 2005 veranstaltet. Doch die Allgäu Concerts GmbH ist nicht nur Veranstalter dieser Konzertreihe. Auch vor dem Festspielhaus Füssen, in Buchenberg bei Kempten, in Ulm und Biberach gehen und gingen schon viele Konzerte unter der Regie des Unternehmens über die Bühne. "Rammstein würde uns einmal gut gefallen. Aber dafür ist Schloss Salem leider zu klein", berichtet die Geschäftsführerin.

Musik läuft immer bei Allgäu Concerts GmbH

Buchenberg ist auch der Standort des Unternehmens. "Unsere Bürozeit beginnt normalweise um 9 Uhr, wenn keine Veranstaltungen sind. Wenn Veranstaltungen sind, ist immer das halbe Team unterwegs. Bei großen Veranstaltungen im Sommer sind wir meistens alle ausgeflogen", verrät Michaela Schneider und weiter: "Wir haben natürlich viel zu managen und zu verwalten. Deswegen wird viel am Computer gearbeitet und viel telefoniert." Sieben festangestellte Mitarbeiter und etwa zehn Minijobber kümmern sich um die täglichen Aufgaben. Für die Open-Air-Saison im Sommer steigt die Anzahl der Minijobber auf ungefähr 40 Stück.

Bei der Arbeit darf die Musik nie fehlen. "Wir hören viel Musik neben der Arbeit, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein", sagt Michaela Schneider. Eine wichtige Neuigkeit für die kommende Saison gibt sie bereits preis: Der Bus-Shuttle-Service soll noch weiter ausgebaut werden, "damit noch mehr Leute mit dem Bus anreisen und wir die Verkehrssituation vor Ort noch weiter entlasten".

Karten zum Vorteilspreis Der irische Sänger und Gitarrist Rea Garvey wird am 10. August 2019 im Schlosspark auf der Bühne stehen. Im Rahmen seiner "Neon Live Tour" kommt er mit seiner Band für ein Konzert an den Bodensee. Der Vorverkauf für das Salem Open Air startet am Freitag, 2. November. Eintrittskarten gibt es beim Veranstalter, der Allgäu Concerts GmbH, und beim Medienpartner, dem SÜDKURIER Medienhaus. Hier über die Hotline 08 00/9 99 17 77, im Internet unter http://ticket.suedkurier.de und in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen. Abonnenten erhalten zudem am 2. November ab 9 Uhr wieder 20 Prozent Rabatt auf den regulären Ticket-Preis. Insgesamt werden 100 Karten zum Vorteilspreis ausgegeben – zwei pro Abonnent. Die Tickets für die Salem Open Airs mit den Fantastischen Vier (ab 59,50 Euro) und der US-Band Toto (ab 67,10 Euro) gibt es ebenso beim Veranstalter und beim SÜDKURIER Medienhaus.

